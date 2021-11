Digital Foundry: подробный анализ Forza Horizon 5 на Xbox Series X | S и Xbox One





Сравнения Forza Horizon 5 на всех консолях Xbox и на PC появились сразу после выхода рецензий журналистов на игру. Однако в плане технической экспертизы главными специалистами являются журналисты Digital Foundry. И теперь они тоже опубликовали свой вердикт по релизной версии Forza Horizon 5 на разных игровых приставках Xbox.

Журналисты Digital Foundry опубликовали анализ Forza Horizon 5, в котором протестировали все варианты работы игры на Xbox. Всего игру протестировали на 4 консолях (Xbox One / Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S) в 6 режимах (на самом деле консоли Xbox предлагают 7 режимов работы игры, на Xbox One и Xbox One S режим работы различается отсутствием/наличием HDR). Ниже можно видеть это тестирование.

Watch this video on YouTube

Подробнее прочитать анализ Digital Foundry можно на сайте Eurogamer.

Если кратко, то специалисты действительно впечатлены работой Playground Games, особенно с версией игры Forza Horizon 5 для Xbox One. Разработчики сумели сохранить достойную графику на младшей консоли, умело масштабировав технологии, используемые в игре. При этом на Xbox One (как и на других платформах) сохраняется стабильная частота кадров практически всегда в игре, что крайне важно в гоночном проекте.

Что касается версии для Xbox One X, над ней тоже хорошо поработали. Она предлагает разрешение 4K (иногда понижается до 1600p) со стабильными 30 FPS. Что интересно, графически игра на Xbox One X выглядит практически также хорошо, как Forza Horizon 5 на Xbox Series X | S в режиме производительности.