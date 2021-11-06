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Дмитриевская родительская суббота 6 ноября 2021 года

Дмитриевская родительская суббота 6 ноября 2021 года

В православии для поминовения душ усопших отводятся определенные дни, и в ноябре отмечается очередная родительская суббота, названная Дмитриевкой. В этот день православные верующие поминают ушедших близких и друзей, а также соблюдают церковные традиции этого дня.


В 2021 году Дмитриевская родительская суббота выпадает на 6 число, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести этот день с родными, чтобы вместе почтить память усопших, а также при возможности посетить погосты и навести порядок перед зимой. Священнослужители напоминают о правилах поведения на кладбищах, чтобы верующие ненароком не совершили греха и не разгневали Небеса.

Традиции Дмитриевской родительской субботы

В день родительской субботы православный мир вспоминает великомученика Дмитрия Солунского, в честь которого и назван поминальный день. В храмах и церквях проводят службы, на которых верующие возносят молитвы, а также передают записки с именами усопших, чтобы почтить их память в общем богослужении. Также в эту родительскую субботу поминают воинов, отдавших свои жизни на полях сражений.

Те, у кого не получается посетить заупокойные службы, могут помолиться дома перед иконостасом, а также обратиться к Небесам на кладбище или в дальней дороге.

На службу по традиции многие приносят угощения, чтобы каждый мог помянуть усопших добрым словом и молитвой. Брать угощения на погост не стоит, как и распивать там спиртные напитки.

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По материалам: dailyhoro.ru

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