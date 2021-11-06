Дочь Марии Шукшиной за два года пандемии кардинально преобразилась

32-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной, Анна Трегубенко из тоненькой девушки превратилась в бодибилдера. Дочь Марии Шукшиной, Анна Трегубенко разместила в своем микроблоге фото преобразившейся фигуры. Знаменитость призналась, что за последние два года она очень сильно изменилась. Анна показала, как из худенькой девушки превратилась в настоящего спортсмена-бодибилдера.Анна Трегубенко Анна долго занималась в зале, правильно питалась и набрала мышечную массу. Трегубенко теперь может похвастаться подтянутой фигурой и выразительным рельефом мышц. Она часто публикует фото в Instagram, по ним можно проследить, как постепенно менялись ее формы.Анна Трегубенко «За эти 2 года чего только не было и ногу ломала и ковид по домам всех запер и полнела и худела, а по итогу вот такая разница – в свой день рождения», - прокомментировала фото дочка Шукшиной. Многие похвалили упорство Анны, но комментаторы не сошлись в едином мнении. Некоторым прежняя фигура Трегубенко больше по душе, мол, так она выглядит женственнее: «Из красивой девушки за два года в такое…», «Не идет женщинам такая фигура».А кому-то накачанное, натренированное в спортзале тело кажется более эстетичным, чем худое.Анна Трегубенко Напомним, что Анну актриса родила от первого брака с переводчиком Артемом Трегубенко. Этот союз был недолгим — вскоре после появления на свет дочери мужчина оставил семью. После этого Мария выходила замуж еще дважды, но каждый раз неудачно. Всего у артистки четверо детей: 32-летняя Анна, 23-летний Макар и 16-летние близнецы Фома и Фока.