Дополнение Royal Court для Crusader Kings 3 не выйдет в этом году





Компания Paradox объявила, что дата релиза дополнения Royal Court для Crusader Kings 3 перенесена на 2022 год. Изначально планировалось, что дополнение выйдет до конца 2021 года.

Согласно заявлению разработчиков, первое крупное DLC для игры не выйдет в этом году, поскольку создатели пока не совсем довольны его качеством. В DLC обещают большое количество нововведений, и сейчас дополнение активно тестируется, на что нужно еще время. В дополнении Royal Court для Crusader Kings 3 игроков ждет тронный зал для прямого взаимодействия с придворными, изменения в системе культур и изучение персонажами иностранных языков.

Напомним, что до конца этого года разработчики Crusader Kings 3 обещали выпустить версии игры для Xbox Series X | S и Playstation 5. Пока подробностей о них нет, известно, что сразу после релиза игра Crusader Kings 3 будет доступна на приставках Xbox в Game Pass, где уже сейчас есть версия проекта для PC.

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