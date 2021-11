Dying Light 2 / Dying Light 2: Stay Human

Dying Light 2 – экшн-ролевая игра с выживанием, которую разрабатывает польская студия Techland. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в начале 2020 года. Это будет сиквел к Dying Light (2015).

Геймплей

Dying Light – экшн-RPG от 1-го лица на тему апокалипсиса с зомби. В игре изображен новый протагонист Эйдан Колдуэлл, имеющий различные навыки паркура. Игрок может исполнять такие действия, как залезание на выступы, спрыгивания с уступов, бег по стене. Это позволяет быстро перемещаться по городу. Инструменты типа крюка и параплана тоже помогают пересекать город. Эйдан также может использовать нежить, чтобы прервать свое падение. Большая часть игры проходит в контактных боях, а в боях обычно применяются холодные оружия. У холодных оружий ограниченный срок жизни, они деградируют со временем и, в конце концов, ломаются, если игрок долго использовал их в боях. Эйден, ввиду своей инфекции, обладает сверхчеловеческими навыками. Как в первой игре, зомби медленные на солнечном свете, но значительно более агрессивны и враждебны ночью.

Действие игры происходит в Городе – большом урбанистическом пространстве, которое игрок может свободно исследовать. Карта, размерами вчетверо превосходящая первую игру, разделена на 7 районов. В каждом районе есть достопримечательности и уникальные локации. Исследуя город, игрок может находить разный металлолом и ресурсы, из которых можно изготавливать новые предметы и оружие. Игрок встречает разные фракции, находит поселения, должен принимать разные решения. Решения фундаментально влияют на состояние мира, то, как неигровые персонажи относятся к Эйдану. Последствия идут далеко: игрок может привести к процветанию фракцию, полностью уничтожив другое поселение. Принятие определенных решений открывает закрытые территории города. Поощряется неоднократное прохождение игры. Как и прошлая часть, игра поддерживает кооперативный мультиплеер для 4 человек.

Разработка

Dying Light 2 разрабатывается и издается польской командой Techland, которая намерена воплотить ощущение утраты и страха, показать, что человечество было на краю вымирания. Чтобы показать хрупкость человечества, команда ввела в Город несколько слоев: временные структуры построены поверх руин старых зданий, а перманентные структуры и бетонные основания заняты большими ордами зомби. Создавая Город, команда применяла внутреннюю технологию «CityBuilder», дающую собирать разные части зданий вроде выступов и окон, минимально вовлекая дизайнеров уровней. Данная технология позволила быстро создавать и менять дизайн города. Также, команда создала для игры новый движок C-Engine.

По сравнению с прошлой игрой, значительно усилен акцент на повествование. Команда обратилась к Крису Авеллону за помощью в написании сюжета, реагирующего на решения игрока. Команда поняла, что разработала открытый город, но ей хотелось, чтобы повествование было выполнено на том же уровне. Авеллон назвал игру «повествовательной песочницей», в которой каждый выбор имеет «неподдельные» последствия. После принятия игроком определенных решений игровое пространство меняется. Сюжет игры серьезнее по духу, чем сюжет первой игры. Чтобы игровой мир был достоверным и аутентичным, команда обращала внимание на проблемы реального мира, на политические идеологии, отбрасывала слишком нереалистичные геймплейные идеи. Директор игры Адриан Чишевски добавил, что в каждом прохождении игрок «потеряет не менее 25% контента».

История сосредоточена на новых, современных «Темных эпохах» человечества. В ней выражаются такие темы, как предательство, неверие и интриги. Команда была уверена в геймплее, но считала, что нуждается в дополнительной помощи при дизайне повествования. Посему команда, кроме Авеллона, наняла писателей, работавших над The Witcher 3: Wild Hunt, игрой, широко известной высоким качеством истории. Дизайн повествования способствует тому, чтобы игрок заботился о неигровых персонажах, был более чувствительным к их потребностям и присутствию. Зомби не главный враг, как в последней игре, а повествовательный инструмент, давящий на других неигровых персонажей. От этого давления возникают интересные драматические ситуации и темы. В игре больше враждебных людей, чем в первой части, поскольку команда вдохновлялась работами типа The Walking Dead и Game of Thrones, где люди столь же опасны, как существа иной природы. Команда разработала жизненный цикл зомби. Недавно укушенные зомби называются Вирусными, они – быстрые и опасные враги, еще сохраняющие человечность. Затем они превращаются в Кусающих – «обычных зомби». Если Кусающие долго пребывают на ультрафиолетовом свете, они мутируют в Дегенератов – зомби, у которых отваливается плоть.

Dying Light 2 анонсировал Авеллон на E3 2018, в ходе пресс-конференции Xbox. Square Enix будет продавать игру в Северной Америке.