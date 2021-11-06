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Elden Ring

Игра является совместным проектом писателя Джорджа Мартина (автора «Игры престолов») и Хидэтаки Миядзаки (создателя серии Dark Souls). Называемая новой экшн-RPG в тематике мрачного фэнтези, игра вращается вокруг кольца Элден. Кольцо обладает властью командовать звездами и самой жизнью, пока его кто-то или что-то не разобьет. Мир находится в войне, небо горит. Главный персонаж представляет волю, устремления человечества.

Разработка

Первый официальный трейлер игры показали на E3 2019. Игра вызвала интерес сотрудничеством создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина и создателя Dark Souls Хидэтаки Миядзаки, с его студией, разработавшей также Sekiro и Bloodborne. Мартин создает мифологическую основу игры в новом фэнтезийном открытом мире. Судя по творчеству Мартина и первому трейлеру, можно ожидать сурового и мрачного сеттинга, сложных персонажей.

Обещают, что игра будет сложной, как и другие релизы FromSoftware, но будет повышен акцент на ролевые элементы. Мияздаки в интервью Xbox Wire сказал, что разработка игры началась вскоре после завершения работы над Dark Souls 3 DLC, то есть в 2017 году. Планируется выпустить игру на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

О сюжете игры известно мало – основными источниками информации являются трейлер и фрагменты интервью. В мире Elden Ring было разбито кольцо Элден, и это оказало на мир огромное воздействие. Миядзаки говорит, что кольцо является таинственной концепцией, на которой держится мир, и значение кольца является одной из самых важных тем игры.

Elden Ring – это экшн-RPG с видом от 3-го лица. В ней будут характерные для игр FromSoftware напряженные бои и стычки с боссами. Для усиления ролевого аспекта введут кастомизацию персонажей, ряд различных оружий, магии, стилей игры. Как в серии Dark Souls, можно будет создавать и контролировать собственного, уникального персонажа. Мир игры будет более открытым, чем у какой-либо прошлой игры от FromSoftware, игрок получит больше свободы исследования. Миядзаки подчеркивает, что большой открытый мир станет самым заметным отличием игры от прошлых релизов. По объему игра будет однозначно превосходить все другие продукты студии Миядзаки. В интервью с IGN глава FromSoftware сообщил, что игроки смогут путешествовать на лошадях, и что не будет ни городов, ни интерактивных NPC (неигровых персонажей). Мир будет разрушен, поскольку у команды Миядзаки уже есть успешный опыт создания миров такого типа, а добавление городов в общую концепцию было бы слишком трудоемким.

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По материалам: gamebomb

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