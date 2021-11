Evil Dead: The Game

Evil Dead: The Game – игра американской компании Saber Interactive для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и ПК, которая выйдет в 2021 году. Игра впервые в серии Evil Dead является партнерским продуктом всех трех студий, владеющих соответствующими фильмами серии (Renaissance Pictures, StudioCanal и MGM). Кроме того, привлечение STARZ позволило реализовать элементы из телесерии Ash vs Evil Dead. Игроки противостоят силам зла из Некрономикона Экс-Мортис. Обещают кровавый бой с массой неожиданностей, ужасы и юмор. Среди запоминающихся локаций – знаменитая кабина в лесу. Будет более 25 оружий, включая бензопилу, можно будет развивать деревья навыков.

Разработка

Брюс Кэмпбелл, один из исполнителей роли в одноименном фильме «Зловещие мертвецы», упомянул игру в августе 2018 года, через несколько месяцев после закрытия телесериала «Ash vs Evil Dead». На протяжении 2019 года и в 2020 году Кэмпбелл по большей части хранил молчание насчет игры, сказав лишь, что она по-прежнему в разработке и что он озвучит Эша Уильямса (как раньше делал в таких играх, как Evil Dead: Hail To The King, A Fistful of Boomstick, Regeneration и Dead By Daylight). Из других актеров про проект говорил Рей Сантьяго, в 2018 году заявивший, что участвует в игре, но не уверен, что ему можно говорить про это.

5 января 2021 года актриса Дана ДеЛорензо через Twitter сообщила, что озвучит в игре Келли Максвелл. 9 января 2021 года Рей Сантьяго во время онлайновой панели воссоединения актеров Ash vs Evil Dead подтвердил свое участие в проекте и то, что он снова озвучивает Пабло. После обсуждения игры, поднятого в ходе панели, Кэмпбелл сказал, что разработчики привлекли актеров, участвовавших в серии со времен оригинального фильма, но не назвал кого-то определенного.

Официально Evil Dead: The Game представила трейлером на шоу Game Awards 10 декабря 2020 года. Игру собирались показать ранее в том году на San Diego Comic Con, New York Comic Con и E3 2020, но эти события были отменены из-за пандемии.