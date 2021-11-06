Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Evil West

Зло никогда не спит… но оно кровоточит. Темная угроза поглощает американскую границу. Являясь одним из последних агентов сверхсекретного института охоты на вампиров, ты выступаешь как финальная линия между человечеством и глубоко укорененным ужасом, возникающим из теней. Поднимись, чтобы стать Супергероем дикого запада, устрани вампирскую угрозу и спаси США.

В висцеральном, взрывном бою ты устраиваешь ад с помощью огнестрельного оружия, наделенной молнией перчатки и приспособлений. Стильно убивай кровожадных монстров в одиночку или в кооперативе. Исследуй в ходе повествовательной кампании, обновляй оружие и охотничьи инструменты. Раскрывай новые перки для развития своего мастерства убийства монстров, формируй свой стиль игры для победы над сверхъестественными ордами.


Веди бой в одиночку или с другом в стильном, кровавом экшне
Мифы и легенды пересказаны в стилизованной, необычной вселенной дикого запада
Развивайся с помощью перков, обновляемых оружий и инструментов
Исследуй и веди бои в сюжетной кампании, чтобы спасти Америку
# Главные новости
По материалам: gamebomb

Последние новости

Чехлы для автокресел: назначение, виды и материалы
Чехлы для автокресел: назначение, виды и материалы
Почему проваливается педаль тормоза и что делать
Почему проваливается педаль тормоза и что делать
Что делать, если аккумулятор кипит при зарядке
Что делать, если аккумулятор кипит при зарядке
Как удалить воду из бензобака
Как удалить воду из бензобака
Ремонт автомобиля в профессиональном автосервисе
Ремонт автомобиля в профессиональном автосервисе
Suzuki отчитались о продажах в России в июне
Suzuki отчитались о продажах в России в июне
Светлана Лобода высказалась о скандале между Киркоровым и ее продюсером
Светлана Лобода высказалась о скандале между Киркоровым и ее
Битва платьев: Джессика Честейн против Джуно Темпл
Битва платьев: Джессика Честейн против Джуно Темпл
Unknown 9: Awakening
Unknown 9: Awakening
Project 007
Project 007
Evil West
Evil West
Rainbow Six: Extraction / Rainbow Six: Эвакуация
Rainbow Six: Extraction / Rainbow Six: Эвакуация

Топ на сегодня

Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3

Еще по теме

В «Мире Дикого Запада» появился дракон из «Игры престолов»
HBO показал первые кадры из новой «Игры престолов»
Съемки второго сезона "Мира Дикого Запада" приостановили из-за "чрезвычайной медицинской ситуации"
Мужчину ранили из пистолета на севере Москвы