Evil West

Зло никогда не спит… но оно кровоточит. Темная угроза поглощает американскую границу. Являясь одним из последних агентов сверхсекретного института охоты на вампиров, ты выступаешь как финальная линия между человечеством и глубоко укорененным ужасом, возникающим из теней. Поднимись, чтобы стать Супергероем дикого запада, устрани вампирскую угрозу и спаси США.

В висцеральном, взрывном бою ты устраиваешь ад с помощью огнестрельного оружия, наделенной молнией перчатки и приспособлений. Стильно убивай кровожадных монстров в одиночку или в кооперативе. Исследуй в ходе повествовательной кампании, обновляй оружие и охотничьи инструменты. Раскрывай новые перки для развития своего мастерства убийства монстров, формируй свой стиль игры для победы над сверхъестественными ордами.

Веди бой в одиночку или с другом в стильном, кровавом экшнеМифы и легенды пересказаны в стилизованной, необычной вселенной дикого западаРазвивайся с помощью перков, обновляемых оружий и инструментовИсследуй и веди бои в сюжетной кампании, чтобы спасти Америку