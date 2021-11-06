Fable 4 от Playground Games в разработке уже более 4 лет





Fable 4 от студии Playground Games анонсировали в 2020 году. На данный момент игра не имеет даты релиза, но она явно является одним из самых ожидаемых проектов Xbox. При этом подробностей об игре тоже уже давно нет, на минувших в этом году игровых выставках проект не присутствовал. Тем не менее, руководитель Xbox Фил Спенсер отмечал, что игра Fable 4 может выйти раньше The Elder Scrolls VI, хоть и была анонсирована позже.

Похоже, что разработка Fable 4 ведется уже не менее 4 лет. Ведущий инженер Playground Games Том Голтон в Twitter сообщил, что 4 года уже работает над новой частью Fable, и он «взволнован игрой».

4 years of working on Fable at @WeArePlayground. So excited for this game. pic.twitter.com/KO099HnYSd — Tom (@deltaflux) November 5, 2021



Отметим, что недавно в сети появились даты релиза различных игр из базы NVidia. Там игра Fable 4 заявлена к релизу на октябрь 2023 года.