Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Справиться с трудностями в финансовом плане и найти способ приумножить свои деньги с 8 по 14 ноября вам помогут советы астрологов. В финансовом гороскопе на грядущую неделю каждый найдет для себя полезные советы.

Всех нас ожидают два трудных дня: среда и понедельник. Первый день недели и без того всегда не самый простой, так что эксперты рекомендуют пользоваться шепотками на понедельник, чтобы превратить тяжелый день в удачный, а также правильно начать неделю в целом, решив все свои финансовые и рабочие проблемы.

Овен

Овнам нужно научиться понимать знаки Вселенной. Астрологи полагают, что этим людям ночные светила помогут сохранить удачу или обрести какой-то новый путь в работе и в бизнесе. Придется чаще прислушиваться к интуиции. Начало недели станет беспокойным. Активность планет повлияет на самочувствие и настроение, поэтому Овнам необходимо будет оставаться в состоянии гармонии и спокойствия. Эксперты рекомендуют Овнам бросить все силы на завершение дел. Лучше пока не начинать ничего нового. В этот период им удастся увеличить капитал.

Телец

У каждого из нас свой энергетический потенциал. Тельцам не стоит выходить за рамки своих возможностей и пытаться прыгнуть выше головы. Сейчас очень важно помнить про спокойствие и размеренность. Умение принимать взвешенные решения не раз спасет Тельцов от фиаско в работе. Астрологи рекомендуют начинать неделю с планомерного восхождения, не торопясь и считаясь с доводами разума. Холодный расчет позволит исключить спонтанные траты. Самыми успешными станут представители таких профессий, как инженер, программист.

Близнецы

Близнецам наибольшую удачу в финансовой сфере принесут четверг и пятница. Именно в этот период ночные светила будут у ним наиболее благосклонны, поэтому сделки, встречи и любые дела пройдут на высшем уровне. Чтобы удача не отвернулась, важно пользоваться семью проверенными способами защиты от энергетических и психологических атак. Люди могут быть токсичными и жадными, так что лучше действовать в одиночку. Сейчас точно не стоит кому-то рассказывать о своих планах и методах решения проблем с финансами. Самостоятельные Близнецы окажутся на вершине.

Рак

Если у Раков есть проблемы с деньгами, то избавиться от них им помогут пять простых правил фэн-шуй. Также астрологи считают, что Ракам нужно сосредоточиться на том, что приносит радость. Позитивный настрой поможет найти способ справиться со многим трудностями и выйти победителями из любой неоднозначной ситуации. Финансовые сложности могут возникнуть лишь в том случае, если Раки поддадутся соблазну, потратив накопления на что-то бесполезное. Самым опасным днем для трат будет 10 ноября. В этот день лучше не заключать сделок.

Лев

Львам, которые трудятся в поте лица, можно будет воспользоваться народными обрядами на деньги, чтобы прибыль не задерживалась. В таком случае выплаты будут происходить быстрее. Неделя может быть беспокойной, однако Львам не стоит переживать. В период с 8 по 14 ноября к ним придут возможности поправить материальное положение. Главное сейчас — не паниковать. Астрологи рекомендуют запастись терпением, сохранять позитивный настрой, не обращать внимание на недоброжелателей. Ничто не сломит волю Львов к победе, даже разговоры врагов за их спиной.

Дева

Девам астрологи настоятельно не рекомендуют сейчас решать чужие проблемы. На то есть пять причин, несмотря на неблагоприятное положение звезд и планет в начале недели. Этим людям стоит обратить внимание не только на деловую сферу жизни, но и на личную. Важность любви нельзя сбрасывать со счетов, ведь если в этой сфере будет порядок, то и финансовые дела пойдут в гору. На этой неделе самым опасным днем для Дев станет 8 ноября, понедельник. В это время лучше всего отказаться от любых трат и оформления кредитов.

Весы

Неделя для Весов будет неоднозначной. Чтобы в такие непростые периоды притягивать к себе финансовую удачу, им стоит следовать энергетическим законам успеха. Конкретно сейчас Весам важно понять, что всех денег заработать не получится, а вот потерять здоровье и спокойный сон из-за переутомления можно довольно легко. Не нужно выходить за границы плана и стандартного расписания. Финансовые трудности грозят только жадным Весам. Важно работать с перерывами и заниматься своим здоровьем. Отдых поможет справиться с накопленным стрессом.

Скорпион

Скорпионам стоит пользоваться талисманами удачи. Планеты не в духе, что может сказаться на настроении и удаче Скорпионов. Стоит опасаться мошенников и быть внимательнее при заключении сделок, подписании бумаг. Также астрологи советуют научиться говорить «нет» окружающим. Не стоит тратить время на помощь тем, кто не делает этого для самих Скорпионов. Особенно осторожными стоит быть тем, кто работает с цифрами, — учителям математики, бухгалтерам, кассирам.

Стрелец

Стрельцы — прирожденные лидеры по Знаку Зодиака, но на этой неделе их авторитет может пошатнуться. Чтобы этого не произошло, астрологи настоятельно советуют выполнять данные ранее обещания. Лучше не заниматься вопросами, связанными с деньгами, 8 и 10 числа. 11 ноября — идеальный день для покупок из-за зеркальной даты. Что касается настроения ночных светил, то в конце недели оно будет очень спокойным. Выходные можно посвятить размеренному отдыху. Стрельцы смогут сохранить денежную удачу, если перестанут обращать внимание слова посторонних.

Козерог

У многих Козерогов может возникнуть ощущение того, что их действия не приносят никакой выгоды или эта выгода недостаточна. Ритуал на улучшение финансового состояния поможет больше зарабатывать, прикладывая столько же усилий. Финансовое благополучие Козерогов будет также зависеть от стойкости и умения обходить стороной конфликты. Самыми опасными днями будут понедельник и среда. В это время важно сохранять бдительность и отказаться от эмоциональных поступков. Такая тактика поможет Козерогам исключить отток финансов.

Водолей

Водолеям стоит заботиться на этой неделе о своей энергетике, так как количество дел на работе и в бизнесе может резко поползти вверх. В будние дни после работы можно заняться арт-терапией или отдохнуть дома в спокойной обстановке. На выходных можно потратить немного денег на себя любимых. Главное — не перебарщивать. Это удачное время для решения любых бытовых проблем. Нужно уметь менять обстановку, чтобы восстанавливать силы и поднимать себе настроение. В хорошем расположении духа Водолеи могут родить новую финансовую идею.

Рыбы

Рыбам в период с 8 по 14 число стоит бороться с негативными финансовыми программами. Пришло время сказать себе «я могу всё» вместо «я не знаю, получится ли у меня». Ночные светила будут не самыми позитивными в начале недели, но с 11 ноября ситуация изменится в лучшую сторону. Финансовая жизнь Рыб преобразится, а денежная удача будет рядом. Можно будет совершить важные покупки. Главное — не бояться советоваться со второй половинкой, родителями, друзьями. Есть шанс, что Рыбы наткнутся на солидные скидки.