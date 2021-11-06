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Forspoken / Project Athia

Forspoken – экшн-ролевая игра, разрабатываемая Luminous Productions, частью японской компании Square Enix. Игра выйдет 2022 года для Microsoft Windows и PlayStation 5.

Геймплей

Согласно директору Такеши Арамаки, геймплей будет сосредоточен на скорости пересечения местности и на плавности. Square Enix описывает игру как «повествовательное приключение».

Сюжет

Протагонист, Фрей Холланд – молодая женщина, впервые входящая в красивый, но опасный мир Атии. Она использует магические силы для путешествия по миру и выживания.

Разработка

Ранее в разработке игра была известна под названием Project Athia. Игру разрабатывают с учетом графических возможностей PlayStation 5. Главный писатель игры Гари Витта, один из писателей игры Rogue One. Актриса Элла Балинска озвучила Фрей и записала движения для нее. По ее словам, она сразу почувствовала связь с персонажем.

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По материалам: gamebomb

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