Forza Motorsport 8 / Forza Motorsport 2022

Серия Forza Motorsport стала известна как симулятор гонок, выходящий на Xbox, с обилием машин и реальных гоночных треков. С 2005 года игры серии выходят раз в 2 года, и только недавно анонсированная новая игра для Xbox Series X выйдет позже ожидавшейся ранее даты. Прежде между играми Forza Motorsport выходили игры из серии спин-оффов – Forza Horizon. В последнее время разработчики сообщили о перезагрузке серии. Удлинение промежутка между релизами игр диктуется и переходом на новую платформу, Xbox Series X. Дата релиза Forza Motorsport еще не анонсирована, скорее всего, игра еще не выйдет во время выхода новой консоли. Вероятно, игру следует ожидать в 2021 или даже 2022 году.

Вот некоторые слухи, касающиеся особенностей игры: новая модель давления в шинах, динамические температуры треков, новая система атмосферного явления, влияющая на плотность воздуха, динамику и мощность, переделанная система подвески с новым моделированием, новая ранговая онлайновая система, новая онлайновая система призраков, гонки по бездорожью, раллийные гонки, возвращение клубов.

Вероятно, в новой Forza будет относительно мало гоночных машин, зато они будут хорошо детализованы.