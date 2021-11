GhostWire: Tokyo

GhostWire: Tokyo будет экшн-приключенческой игрой, где игрок бьется со сверхъестественными врагами, избавляя от них город. Игру анонсировал Синдзи Миками на конференции Bethesda's E3, как первый новый проект Tango Gameworks после The Evil Within 2. Креативный директор игры Икуми Накамура сказала, что игра не будет похожа на хорроры-выживания, которыми известна Tango Gameworks. Накамура отметил, что игрок встретит много духов, иногда опасных, иногда мирных, а игра коснется заговоров и оккультизма в Токио. По ее словам, игра будет зловещей. В трейлере для анонса люди пропадают, как будто возносятся, от них остается только одежда; видно несколько видов страшных духов с зонтами, а в конце трейлера человек с луком осуществляет некое магическое заклинание и говорит: «Не бойся неизвестного. Атакуй его». По словам Накамуры, «игрок должен будет исследовать мир и сталкиваться с вызовами, чтобы раскрыть правду и спасти человечество». Он сказал, что некоторые духи будут опасными, некоторые мирными. Также игрок встретит выживших, готовых рассказать свои истории.

Команда, разрабатывающая игру, имеет во главе людей с большим опытом в индустрии. Синдзи Миками, исполнительный продюсер и основатель Tango Gameworks, был одним из оригинальных создателей серии Resident Evil от Capcom, поэтому The Evil Within похожа на нее. Креативный директор Икуми Накамура была художником в Okami, Bayonetta и упомянутой The Evil Within.