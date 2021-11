God of War 2: Ragnarok

Не имеющий пока названия сиквел к God of War – экшн-приключенческая игра, сейчас разрабатываемая в Santa Monica Studio. Игра выйдет в 2021 году для PlayStation 5. Она станет 9-ой частью серии God of War, сиквелом к God of War (2018). Вольно основанная на скандинавской мифологии, игра развернется в древней Норвегии и включит протагонистов серии Кратоса, бывшего греческого бога войны, который останется единственным игровым персонажем, и его юного сына Атрея. Ожидается, что игра инициирует Рагнарок – серию событий, ведущих к концу света, изображающую смерть скандинавских богов, предсказанную в прошлой игре после убийства бога Балдура Кратосом.

Разработка

Сиквел к God of War был тизерно затронут в конце игры, завершающейся предвестием Рагнарока. Также, в секретной концовке показали видение, где скандинавский бог Тор сталкивается с Кратосом и Атреем. Официально не анонсируя новую игру, директор игры Кори Барлог всё же подтвердил, что игра 2018 года не останется последним появлением Кратоса. Позже стало известно, что в будущих играх вновь будет использован скандинавский сеттинг, будет включен Атрей. В апреле 2019 года вышел тизер в форме динамической фоновой темы PlayStation 4; на боку лодки Кратоса и Атрея изображались руны, переводящиеся как «Рагнарок наступает». На мероприятии PlayStation 5 в сентябре 2020 года стало официально известно, что новая God of War выйдет в 2021 году на PlayStation 5. В коротком тизерном трейлере не раскрывалось название сиквела, но, как и в рунах из динамической темы, трейлер говорил «Рагнарок наступает». Поэтому в некоторых источниках игру назвали «God of War: Ragnarök», хотя Sony этого не подтверждала. Подзаголовок подразумевает, что игра будет началом Рагнарока во вселенной God of War; в скандинавской мифологии Рагнарок – серия событий про конец света и смерть скандинавских богов.