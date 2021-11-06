Гостей Олимпиады в Пекине будут обслуживать роботы

09:56 Автор: Иван Антонов, Пекин

Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут в трёх населённых пунктах, одним из которых станет Пекин. Там уже подготовили изолированную от внешнего мира Олимпийскую деревню. Издание Global times рассказало, как организаторы собираются минимизировать возможность вспышек коронавируса.

Пекинская Олимпийская деревня будет занимать площадь более 330 тысяч квадратных метров. Она расположится в двух километрах от спортивных площадок, где пройдут соревнования. На объекте смогут разместиться 2338 спортсменов и членов делегации, говорится в материале.

Отличительной особенностью Олимпийской деревни станет то, что основным обслуживающим персоналом в ней будут роботы, рассказали ресурсу организаторы. Электронным помощникам предстоит постоянно дежурить на территории деревни и выполнять самые разные функции. Они смогут помочь с переводом, с навигацией на местности и в других ситуациях. По желанию гостей роботы приготовят чай, кофе или другие закуски, сообщается в статье.

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С помощью роботов китайская сторона надеется обеспечить «замкнутый контур», в котором будут находиться иностранные гости Игр. Ожидается, что эти меры позволят избежать возможного распространения COVID-19. После прибытия в аэропорт Пекина зарубежные спортсмены и делегации пройдут регистрацию, а затем те из них, кто вакцинировался от коронавируса, переедут в Олимпийскую деревню. Там они будут находиться в изоляции от внешнего мира на период всех соревнований.

Зона нахождения атлетов будет относиться к категории «красной зоны», в неё закроют доступ извне. Все перемещения внутри Олимпийской деревни организуют по специальным маршрутам, исключающим пересечение спортсменов из разных делегаций друг с другом.

По информации ресурса, тестовые испытания Олимпийской деревни в Пекине пройдут 20 и 21 ноября. Если никаких накладок не случится, свои двери объект откроет 23 января, а официальная церемония начала работы пройдёт 27 января.

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