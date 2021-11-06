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Gotham Knights / Рыцари Готэма

Gotham Knights – экшн-ролевая игра, основанная на персонаже Бэтмене из DC Comics и его поддерживающем составе. Игру разрабатывает WB Games Montréal, издаст Warner Bros. Interactive Entertainment. Она выйдет в 2021 году на Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Презентация игры состоялась на DC FanDome в августе 2020 года.

Сюжет Gotham Knights происходит через некоторое время после очевидной смерти Бэтмена. В Полицейском департаменте Готэма после смерти Джеймса Гордона развилась коррупция. В городе подъем преступности и беззакония. Союзники Бэтмена – Найтвинг, Бэтгерл, Робин и Красный Колпак – единственные, кто может восстановить справедливость в Готэме, предотвратить его спуск в хаос. В некоторый момент герои вступят в конфликт с Судом Сов – секретным криминальным обществом, столь старым, как сам Готэм. У Суда Сов есть легион фанатичных ассасинов, зовущихся Когтями.

Геймплей

Gotham Knights – экшн-ролевая игра, происходящая в открытом мире на основе Готэм-Сити. В игре 4 действующих персонажа: Найтвинг, Бэтгерл, Робин и Красный Колпак. У каждого персонажа уникальный игровой стиль и способности. Например, Робин может телепортироваться посредством спутника Лиги Справедливости. При сольной игре игра содержит кооперативный мультиплеерный режим для 2 игроков, где второй игрок может входить и выходить в любое время, не влияя на другого. Игрок может повышать персонажей, но враги тоже будут автоматически повышаться. Кроме того, они могут для исследования города использовать Бэтцикл.

Сеттинг и персонажи

Игра происходит в Готэме, после смерти Брюса Уэйна / Бэтмена и полицейского комиссара Джеймса Гордона. Это привело к росту преступности. Игрок берет роль бывших протеже Бэтмена: Дика Грейсона / Найтвинга, Барбары Гордон / Бэтгерл, Тима Дрейка / Робина, Джейсона Тодда / Красного Колпака. Они пытаются продолжить его наследие, защищая Готэм после ранее записанного сообщения от Бэтмена. В ходе игры герои вступают в конфликт с несколькими суперзлодеями, включая Суд Сов и Мистера Фриза. Среди поддерживающих персонажей – бывший мясник Брюса Альфред Пенниуорт и капитан полиции Рени Монтойя, один из немногих честных копов, оставшихся в городе.

Хотя WB Games Montréal ранее разработала Batman: Arkham Origins, и хотя в Gotham Knights входит много персонажей из серии Batman: Arkham, игра будет оригинальной историей, не связанной с играми Arkham.

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По материалам: gamebomb

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