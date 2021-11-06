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Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 – новая гоночная игра японской компании Polyphony Digital, 8-я большая игра в серии Gran Turismo. После долгих слухов, спекуляций и технических демо, игру анонсировали 11 июня 2020 года на презентации PlayStation 5. Главное меню игры будет похожим на меню из Gran Turismo 4. В анонсном трейлере показаны классические особенности: возвращение специальных событий, чемпионатов, водительской школы, магазина тюнинга машин, агентства подержанных машин, GT Auto.

В видео, показанном на специальном живом мероприятии по играм для PlayStation 5, немало занимательного. Кроме того, есть дополнительный клип на канале PlayStation YouTube.

Карьерный режим возвращается: перед клипом на экране появился создатель серии, Казунори Ямаучи, чтобы представить игру. Он сказал, что клип не раскрывает много информации про кампанию, он про особенности, которые игроки хотели во время GT Sport. На новом, напоминающем GT4 домашнем экране показаны миссии, школа, специальные события и чемпионаты. Последний подразумевает возвращение событий в стиле чемпионата. В более длинном видео игрок направляется к иконке GT World, ведущей к карте со всеми треками игры; так можно выбрать трек и перейти к сериям вроде Воскресного кубка. Возвращена возможность тюнинговать машины с помощью многих технических элементов. Есть «вводная» и «экстремальная» категории запчастей. Возвратятся и гонки в горах. В трейлере показаны машины, большинство знакомы по GT Sport, но есть и совершенно новые для серии модели. Введены очки производительности, как в GT5 и GT6, которые оценивают машину на основании ряда факторов, включая мощность и вес.

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По материалам: gamebomb

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