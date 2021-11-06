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"Грудь вся на виду": Бузова после скандала во МХАТе заявилась в театр имени Пушкина без лифчика

"Грудь вся на виду": Бузова после скандала во МХАТе заявилась в театр имени Пушкина без лифчика

МХАТ им. М. Горького накануне решил отменить спектакль с Ольгой Бузовой, который был запланирован на 2 ноября. После этого звезда "Дома-2" заявилась в театр имени Пушкина без лифчика.

"По приглашению театра Пушкина я сейчас иду на "Костика". Это по мотивам пьесы Чехова "Чайка". Я в предвкушении, потому что это одна из самых обсуждаемых премьер. В общем, театр меня не оставляет. Мой театр всегда со мной", — цитирует Ольгу Бузову Пятый канал.

Певица заявилась в театр имени А. С. Пушкина в День народного единства, придя на культурное мероприятие в платье с глубоким декольте, подчеркивавшим ее грудь.

Звезде приходилось время от времени прикрывать оголенную грудь рукой. Наряд Ольги Бузовой вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.

"Неужели скромные платья закончились?", "Вишенки торчат", "В театре и без лифчика?", "Грудь вся на виду", "Слишком откровенное декольте", — цитирует пользователей Сети Teleprogramma.pro.

Сама Бузова поделилась впечатлениями от постановки на своей странице в инстаграме. "Любовь к театру бесконечна! Посмотрели сегодня постановку "Костик" с потрясающей Викторией Исаковой. Совершенно новое и очень современное режиссерское прочтение чеховской "Чайки", оставляет после просмотра приятное послевкусие, и, что самое главное для меня, есть о чем подумать, обсудить, и даже — о чем помолчать. Вечер удался", — написала артистка.

Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина ранее объяснила отмену "Чудесного грузина" тем, что звезда "Дома-2" слишком поздно стала его рекламировать.

"Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович. И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно", — заявила Мусина-Пушкина "Газете.Ru".

Как писал NEWSTES, ранее Бузова получила в подарок фаллоимитатор.

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По материалам: uposters.ru

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