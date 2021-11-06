GTA 6 / Grand Theft Auto 6 / GTA VI

Действие игры Grand Theft Auto VI вновь развернется в вымышленном городе, но основанном на реальном прототипе. Игры серии характеризует полная свобода действий и открытый мир. Разработчики заявили, что не планируют ограничиваться американским континентом и возможно действие новой части игры серии GTA перенесут в другие города мира. Прототипом нового города может послужить Хьюстон, который вмещает в себе разнообразные колоритные локации, а также является домом для мексиканских наркокартелей. Таким образом, он является одним из главных кандидатов на появление в GTA VI. Также, по слухам, разработчики присматриваются к таким городам, как Париж, Лондон и Лас-Вегас.

Как бы то ни было, существует вероятность, что команда Rockstar вновь вернет геймеров в один из городов из предыдущих частей серии. В частности, одним из возможных вариантов является Вайс-Сити. В то же время, разработчики признались, что всегда хотели объединить все города из игр серии. Поскольку игровой мир с каждой серией становится все больше и больше, не исключено, что в игре GTA 6 игровой мир будет полностью состоять из нескольких городов, включая Лос-Сантос, Вайс-Сити и Либерти-Сити.

По словам президента студии Rockstar Games, у разработчиков уже есть «множество идей на 45 лет вперед», которые лягут в основу новой игры. Одной из таких идей является смена главного героя игры. И если в предыдущих частях серии, главный герой был один, то с релизом пятой части разработчики расширили список главных действующих лиц. В GTA VI одним из главных героев может стать девушка. Об этом заявил главный сценарист Rockstar Games, который признался, что разработчики уже довольно долго ищут возможности для знакомства геймеров с женским персонажем. Как бы то ни было, до сих пор такой возможности не представлялось.

Даже в отсутствии официального анонса игры в сети уже появились несколько догадок о дате релиза GTA 6. Одни источники говорят о 2017 году, в то время как другие больше склоняются к 2018 году. Как бы то ни было, очевидно, что команда Rockstar Games воспользуется новыми технологиями, которые предлагает современная игровая индустрия. К примеру, разработчики за несколько месяцев до официального анонса Microsoft HoloLens опробовали новую технологию и не применут использовать голограммы, если это будет оправдывать сюжетнуя линия и механика геймплея. Очки виртуальной реальности также могут стать одной из возможностей в Grand Theft Auto 6, также как и вид от первого лица в пятой части серии.