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Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2 – стелсовый хоррор, где тебя выслеживает таинственное существо. В то же время, ты пытаешься выследить мистера Петерсона, твоего Соседа, который исчез после событий первой игры. Играй против продвинутого, самообучающегося искусственного интеллекта, который выслеживает тебя, адаптируется под каждое твое движение.

Самообучающийся ИИ


ИИ исследует окружающую среду, постоянно ищет способы подстеречь игрока в засаде
ИИ видит шаблоны навигации игрока, и если считает их эффективными, то копирует их
У ИИ есть ежедневная процедура, которую нарушает игрок: сон, еда, приготовление пищи, возможно, поход в лес для раскопки мешков без тел
ИИ использует те же объекты, что игрок, для тех же целей. Если игрок использует огнетушитель, чтобы попасть на вершину, то же делает ИИ

Открытый мир


Исследуй Рейвен Брукс. Нет ограничений, с начала игры можно идти куда угодно. ИИ защищает свой дом, когда игрок пытается вломиться в него, выслеживает игрока в открытом мире
У игрока есть свои истории. Повествование составное, зависит от того, как игрок решает играть
Мир меняется в зависимости от твоих действий

Песочница


Игрок должен искать творческие идеи по решению головоломок, комбинируя разные предметы, особенности местности и платформенные навыки
Многие события постоянны и происходят в случайном порядке, это создает ощущение живого мира. Игрок может изучить каждое случайное событие, чтобы увидеть разные исходы.

На Steam игра в альфа-версии через неделю после релиза получила 617 отзывов (490 положительных).

Системные требования

Windows 10, i5, 6 Гб RAM, GTX 770, 4 Гб на диске. Рекомендуется i7, 8 Гб RAM, GTX 1060

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По материалам: gamebomb

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