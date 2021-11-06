Hogwarts Legacy / Хогвартс. Наследие

Hogwarts Legacy – экшн-ролевая игра, происходящая в конце XIX века в мире волшебников. Игра рассказывает о приключениях студента магической школы Хогвартс. Игрок выбирает свой факультет Хогвартса и посещает уроки в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Он исследует большой открытый мир, состоящий из разных локаций, в том числе Запретного леса и деревни Хогсмид. Игровой персонаж учится осуществлять различные магические заклинания, варить зелья, приручать магических зверей и осваивать другие боевые способности. Определенное значение в игре имеет система моральности.

Разработка

Игру делает американская компания Avalanche Software, выкупленная Warner Bros. Interactive Entertainment у Disney в январе 2017 года. В том же году Warner Bros. создала новый издательский лейбл под названием Portkey Games, посвященный управлению лицензией Wizarding World. Согласно Warner Bros., создатель франшизы Джоан Роулинг напрямую вовлечена в разработку игры.

Hogwarts Legacy анонсирована в сентябре 2020 года на событии PlayStation 5. Игра выйдет на Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S в 2021 году. В 2018 году произошла утечка съемки геймплея игры.