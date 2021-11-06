Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Hogwarts Legacy / Хогвартс. Наследие

Hogwarts Legacy – экшн-ролевая игра, происходящая в конце XIX века в мире волшебников. Игра рассказывает о приключениях студента магической школы Хогвартс. Игрок выбирает свой факультет Хогвартса и посещает уроки в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Он исследует большой открытый мир, состоящий из разных локаций, в том числе Запретного леса и деревни Хогсмид. Игровой персонаж учится осуществлять различные магические заклинания, варить зелья, приручать магических зверей и осваивать другие боевые способности. Определенное значение в игре имеет система моральности.

Разработка

Игру делает американская компания Avalanche Software, выкупленная Warner Bros. Interactive Entertainment у Disney в январе 2017 года. В том же году Warner Bros. создала новый издательский лейбл под названием Portkey Games, посвященный управлению лицензией Wizarding World. Согласно Warner Bros., создатель франшизы Джоан Роулинг напрямую вовлечена в разработку игры.

Hogwarts Legacy анонсирована в сентябре 2020 года на событии PlayStation 5. Игра выйдет на Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S в 2021 году. В 2018 году произошла утечка съемки геймплея игры.

# Главные новости
По материалам: gamebomb

Последние новости

Юрист назвал способ вернуть украденные с карты деньги
Юрист назвал способ вернуть украденные с карты деньги
12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно удивился, ведь у нас не так
12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно
Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они подумали, что она шпионка и на это были причины
Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Total War: Warhammer III / Total War: Warhammer 3
Total War: Warhammer III / Total War: Warhammer 3
Starfield
Starfield
GTA 6 / Grand Theft Auto 6 / GTA VI
GTA 6 / Grand Theft Auto 6 / GTA VI
Scorn
Scorn
Diablo 4 / Diablo IV
Diablo 4 / Diablo IV
Suicide Squad: Kill The Justice League / Suicide Squad: Конец Лиги справедливости
Suicide Squad: Kill The Justice League / Suicide Squad: Конец Лиги
Shadow Warrior 3
Shadow Warrior 3
Forza Motorsport 8 / Forza Motorsport 2022
Forza Motorsport 8 / Forza Motorsport 2022

Топ на сегодня

Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое

Еще по теме

Игра для мобильных устройств, посвященная миру Гарри Поттера, выходит в 2018 году
Фанаты Гарри Поттера заметили масштабный киноляп в «Фантастических тварях»
Gotham Knights / Рыцари Готэма
Роулинг прокомментировала новость о запуске сериала по «Гарри Поттеру»