Horizon: Forbidden West / Horizon 2: Forbidden West / Horizon: Запретный Запад

Horizon Forbidden West (также известна как Horizon II: Forbidden West) – экшн-ролевая игра нидерландской студии Guerrilla Games, сиквел к Horizon Zero Dawn (2017). Презентация игры состоялась в июне 2020 года на представлении PlayStation 5. Игра станет эксклюзивом для PlayStation 5. Ее действие происходит в пост-апокалиптическом открытом мире, с видом от 3-го лица. Игрок контролирует героиню по имени Элой – охотницу за машинами. Она едет в западную Америку, в Калифорнию, страдающую от сильных штормов и смертельных машин. В анонсном трейлере показаны разрушенный Сан-Франциско и Йосемитская долина. Роли персонажей Элой и Сайленса исполнили Эшли Берч и Ланс Реддик.