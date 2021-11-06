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Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они подумали, что она шпионка и на это были причины

Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они подумали, что она шпионка и на это были причины

Художница-робот по имени Ай-Ду была задержана в египетском аэропорту, когда она планировала посетить долгожданное событие, посвящённое современному искусству. Местные власти решили, что робот может быть шпионом, рассказывает издание The Guardian.

Фото PR

Художницу держали под стражей десять суток и отпустили только в конце октября. Согласно словам разработчика робота, Эйдана Митлера, посол Великобритании делал все возможное, чтобы освободить девушку.

Фото PR

Подозрение в шпионаже родили не просто так. В глазах робота установлены камеры, которые необходимы для проявления реакций и главной задачи – рисования.

Фото PR


«Давайте выясним все. Ай-Ду не является шпионкой. Я понимаю, что люди насторожено относятся к такой технике, но ситуация вызывает только смех, ведь цель художницы – предотвратить чрезмерное потребление возможностей технического развития.


Ай-Да работала в момент задержания, поэтому, боюсь, что может получить моральную травму. После проведения нескольких переговоров, ее решили освободить и оставить камеры».

Рассказал создатель робота.
Ссылка на первоисточник:theguardian.com
# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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