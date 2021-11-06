Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они подумали, что она шпионка и на это были причины
Художница-робот по имени Ай-Ду была задержана в египетском аэропорту, когда она планировала посетить долгожданное событие, посвящённое современному искусству. Местные власти решили, что робот может быть шпионом, рассказывает издание The Guardian.Фото PR
Художницу держали под стражей десять суток и отпустили только в конце октября. Согласно словам разработчика робота, Эйдана Митлера, посол Великобритании делал все возможное, чтобы освободить девушку.
Подозрение в шпионаже родили не просто так. В глазах робота установлены камеры, которые необходимы для проявления реакций и главной задачи – рисования.
«Давайте выясним все. Ай-Ду не является шпионкой. Я понимаю, что люди насторожено относятся к такой технике, но ситуация вызывает только смех, ведь цель художницы – предотвратить чрезмерное потребление возможностей технического развития.
Ссылка на первоисточник:theguardian.com
Ай-Да работала в момент задержания, поэтому, боюсь, что может получить моральную травму. После проведения нескольких переговоров, ее решили освободить и оставить камеры».Рассказал создатель робота.