Икона «Всех скорбящих радость»: как она помогает людям и как перед ней нужно правильно молиться

История этой иконы

Чудотворная икона «Всех скорбящих радость (с грошиками)»

Чем эта икона помогает людям и как перед ней нужно молиться

Ежегодно 6 ноября отмечают праздник иконы «Всех скорбящих радость». Ее считают покровительницей всех немощных, убогих и нуждающихся. Люди обращаются к ней, чтобы избавиться от скорби, различных болезней, а также ради утешения души. Что это за торжество и как эта икона помогает людям, узнавали журналисты издания РСУТЕ.Самое настоящее чудо с помощью иконы произошло еще в 1688 году, когда сильно заболела сестра Патриарха Иоакима. Никакие врачи не могли ее вылечить, и она уже начала подготавливаться к своей смерти. Как-то раз в ее голове прозвучал голос Богоматери, которая ей промолвила, что нужно заказать молитву у иконы «Всех скорбящих радость». Тогда один из священников так и поступил, а Евфимия Петрова-Папина чудесным образом вылечилась.Копия этой иконы есть и в Санкт-Петербурге. Она там находится еще с 1711 года, когда ее привезла туда сестра Петра I. А через некоторое время в честь этой иконы был возведен храм.Большое количество христиан приходит в храм, чтобы помолиться перед этой иконой. Они считают, что она может творить чудо, ведь и сама она появилась довольно магическим и необычным образом.В 1888 году из-за грозы в храм попала молния, после чего он воспламенился. Пострадала внешняя и внутренняя часть церкви, ничего не уцелело. Однако икона осталась невредимой, лицо Богоматери, изображенной на ней, осветилось. К тому же рядом с иконой находилась чаша для пожертвования, которая вследствие пожара лопнула, в результате монеты приклеились к иконе. После этого чуда она стала очень популярной, к ней начали приезжать верующие со всех уголков нашей планеты. А рядом с названием копии оригинальной иконы стали дописывать «с грошиками».На данный момент существует большое количество копий иконы «Всех скорбящих радость», но они различны между собой. На многих иконах Богоматерь написана в полный рост, ее окружают ангелы, нуждающиеся и голодные люди. А на некоторых образах Богородица держит Иисуса Христа на руках.Для молитвы перед иконой используют молебен о здравии. К Богородице обращаются по различным случаям и поводам, например, для помощи на работе или в семье, для излечения от болезней, для различных советов или спокойствия души.Но перед началом молитвы у Богоматери стоит попросить прощения за грехи, которые совершал человек. При этом следует говорить небесам спасибо за все, даже за временные испытания или трудности. И самое главное – это не опускать свои руки и верить в помощь Богородицы.