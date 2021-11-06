Интересные идеи подарков на Новый 2022 год по знакам зодиака

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Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Новогодние праздники быстро приближаются. Если не знаете, что купить в подарок, на помощь вам придут дата рождения и знак зодиака человека, которого вы хотите поздравить. По мнению астрологов, у представителей зодиакального круга есть определенные предпочтения и увлечения, и это позволит нам выбрать подходящий подарок на Новый год, которому обязательно обрадуется близкий человек. Узнайте, что нужно дарить на Новый 2022 год и какие есть идеи подарков по знакам зодиака.Овны активны, искренние и интересуются всем, что их окружает. Они любят спорт, поэтому им подходит широкий выбор подарков: от спортивного инвентаря до одежды и абонементов на занятия фитнесом. Выбирая одежду, отдавайте предпочтение ярким цветам. Также вы осчастливите Овна книгой по истории, романом, энциклопедией или любым творческим подарком, среди которых могут быть «растущие карандаши» или наборы для рукоделия.Тельцы любят жить в эстетической среде – вручите такой подарок, который сделает их дом уютным, например, подсвечник, вазу или картину. Если вы не знаете, в каком стиле обустроена их квартира, сделайте ставку на любовь Тельца к природе и подарите ему комнатное растение. Представители этого знака зодиака также скрывают в себе щепотку тщеславия, а потому оценят украшения из серебра или золота. Выбирая новогодний подарок для Тельца, не смотрите на цену.Близнецам нравится общаться, планировать и собирать новую информацию. Поэтому идеальным подарком станет адресная книга, дневник или канцелярские товары, еще можно порадовать новой моделью смартфона. Если вы хотите идти в ногу со временем, подарите Близнецам смарт-часы, планшет или ноутбук. Развивающей книжкой или учебником иностранного языка сюрприз точно не испортите. Если это покажется вам недостаточно, купите на Новый 2022 год фотоаппарат, видеокамеру или обзорную экскурсию своим близким и оригинально заверните подарок.Раки больше всего любят свою семью и чувствовать себя в безопасности. Они предпочитают проводить много времени на кухне, поэтому им подходят кулинарные изыски – пряные масла, экзотические приправы или подарочные упаковки настоящей итальянской пасты. Конечно, им подходят и кулинарные книги. Поскольку Раки тоже чувствительные души, дополните свой подарок маленькой забавной вещью, символизирующей любовь. Люди, рожденные под этим знаком, также станут счастливыми, когда вы подарите им любую вещь для быта или личного использования (бритву, мобильный телефон, часы, ПК или одежду).Львы предпочитают роскошь. Что бы вы ни купили, это не должно выглядеть дешево. Они будут в восторге от оригинальных украшений из золота, дорогих духов, роскошной ручки или всего, что только что вошло в моду (самый совершенный мобильный телефон, MP3-плеер или колонка, часы и т. д.). Если вы не хотите тратиться на эксклюзивные духи, бельгийские пралине или сумки из натуральной кожи, воспользуйтесь тем, что Лев – вечный ребенок в глубине души, и он будет в восторге от любой настольной игры.Девам свойственна щепетильность, бережливость, аккуратность и порядок. Они не выносят дома бесполезную вещь. Если не знаете, что нужно дарить Девам на Новый 2022 год, отдайте предпочтение полезным подаркам (что-то для дома, удобная одежда, плед, комнатные тапочки). Их можно приятно удивить новыми часами или будильником. Людям в знаке Девы будет приятно все, что поможет им поддерживать порядок во всем (календарь планирования, карманный компьютер, сумочка, папка для документов и т. д.). Вы не ошибетесь, даже если подарите им книгу или приспособление для улучшения их здоровья.Весы обладают чувством эстетики и искусства. Вы порадуйте их сборником стихов или сделанным со вкусом предметом из керамики или фарфора. Они предпочитают сдержанные цвета и элегантность в одежде. Например, на зиму обязательно пригодится длинный шарф. Весы обычно общительны, поэтому их можно порадовать билетом в театр или на концерт. Радость им также принесут украшения, живопись, какая-нибудь практичная вещь или бытовая техника. Весам будет очень приятно, если вы купите им то, что они долго не решались приобрести, организуйте летний или зимний отдых.Скорпионы очень настойчивые и энергичные люди, которых привлекает таинственность, и поэтому они приветствуют каждую мелочь, которая может вызвать таинственную атмосферу. Ароматические палочки или лампа, книга с гороскопами. Также им понравится небольшой талисман на удачу. Люди, рожденные под знаком Скорпиона, будут в восторге от детективной истории или леденящего ужаса, будь то книга или фильм. Отличный подарок для Скорпионов – новая квартира или дом, но для большинства из нас это выходит за рамки возможностей.Стрельцы любят экзотику, новизну и неизведанное, поэтому многие задумываются над вопросом, что нужно дарить представителям этого зодиакального созвездия на Новый 2022 год. Им понравится книга по философии, путеводитель или туристические товары. Также они будут рады разным предметам, характерным для зарубежных регионов — для них обязательно найдется что-нибудь в магазинах с этническими товарами. Кроме того, представителей этого знака порадует приятная обзорная экскурсия, которую вы можете подарить, например, в виде подарочного сертификата. Также интересной идеей подарка на Новый год будет практичная вещь, такая как одежда, качественные часы и бытовая техника.Козероги часто покупают самые дешевые товары из бережливости, хотя они их не полностью устраивают. Так что позвольте им немного побаловать себя. Подарите Козерогам то, что они сами себе не купят — настоящий итальянский кофе, марочное вино, брендовую одежду или бытовую технику. В основном все то, чтобы ваш подарок можно было практически использовать. Вместо плюшевого мишки подходящим подарком будет подушка, плед или одеяло. Можно как вариант подарить одежду для дома, например, халат, пижаму или комнатные тапочки. Козерогов непременно порадует в Новый 2022 год интересная книга, абонемент в солярий, фитнес-центр или сауну.Этот знак зодиака имеет склонность к постоянному анализу и беспокойству. Поэтому лучше всего сделать ему подарок, который поможет расслабиться и отвлечься от повседневной жизни. Это может быть, например, билет в кино или театр. Водолеям также нравятся современные и новые вещи, поэтому адаптируйте новогодние презенты к их образу жизни. Кроме того, улыбку на их лице обязательно вызовет модная одежда, качественные аксессуары или новейшие технологии.Прежде всего, подарок должен в глубине души согревать людей, рожденных под этим знаком зодиака. Если это ваша вторая половинка — подарите ей кольцо, кулон в форме сердца или сборник любовных стихов. Если вы находитесь с этим человеком в дружеских отношениях, выберите ароматный парфюм, пену для ванны или картину с морской бухтой. Также уместным будет подарок в виде натуральной косметики. Кроме того, Рыбам понравятся развивающие книги и фильмы с романтическим сюжетом. Они также не откажутся и будут в восторге от похода на концерт или в театр.