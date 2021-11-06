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Иркутянин запечатлел северное сияние в 20 километрах от города

Иркутянин запечатлел северное сияние в 20 километрах от города

Иркутянин Александр Турков смог при помощи фотосъёмки наблюдать северное сияние в 20 километрах от Иркутска вечером 4 ноября. Как отмечает любитель астрономии, визуально атмосферное явление не было заметно, яркие красные всполохи на небе стали видны только в таймлапсе — ролике, сложенном из многих фотографий, сообщает пресс-служба Иркутского планетария.

Павел Никифоров, директор Иркутского планетария:
— После долгого периода спокойного Солнца уровень солнечной активности вырос настолько, что северное сияние стало возможным наблюдать на широте Иркутска — обычно для нашей местности это явление не характерно. Это свечение верхних слоёв атмосферы, вызванное взаимодействием магнитосферы Земли с потоком заряженных частиц от Солнца, так называемого солнечного ветра. Красивое природное явление напоминает нам о влиянии, которое Солнце оказывает на нашу планету и о необходимости изучать солнечно-земные связи. Мы призываем всех смотреть на небо, потому что при высоком уровне солнечной активности возникает вероятность наблюдения в наших широтах сияния, видимого глазом, а не только при помощи фотокамеры.

Последний раз на юге Иркутской области северное сияние наблюдалось в 2015 году. В ночь с 17 на 18 марта фотограф Станислав Толстнев смог запечатлеть это явление на острове Ольхон.

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По материалам: irk

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