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Юлия Пересильд показала, как расслабляется на Мальдивах после полета в космос

Юлия Пересильд показала, как расслабляется на Мальдивах после полета в космос
Актриса-космонавт Юлия Пересильд поделилась кадрами с отдыха на побережье Индийского океана, сравнив воду с невесомостью. Юлия Пересильд уже неделю отдыхает на райском острове, восстанавливаясь после тяжелых физических нагрузок, связанных со съемками фильма в космосе. После удачного приземления и сложной реабилитации, Юлия месте с дочками и родителями улетела на Мальдивы. Актриса с удовольствием делится отпускными кадрами, своими впечатлениями и мыслями во время отдыха на райском острове.
Юлия Пересильд «Вода на 1% напоминает невесомость… в ней хорошо… дышим глубже. Расслабляемся. А в голове уже роятся новые мысли, идеи, фантазии… пока пусть роятся... попридержим! Вернёмся и начнём отжигать!», - поделилась актриса с поклонниками в Instagram. На свежем фото Юлия Пересильд продемонстрировала роскошный завтрак на Мальдивских островах. Актриса позирует в ярко-синем купальнике, демонстрируя прекрасную форму. Юлия также показала изысканные блюда и красивую сервировку на завтраке прямо в бассейне.
Юлия Пересильд «Завтрак на воде🧚🧚🧚… вообще утро на океане… безумные запахи тропических трав… птицы… неизведанные звуки… и способность полностью раствориться в этой красоте… как же красива наша Планета… как богата и неизведанна…🧚». – подписала фото актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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