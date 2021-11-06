Юлия Савичева рассказала о своем комплексе

Певица Юлия Савичева думала, что она не красивая. Сейчас 34-летняя артистка — успешная певица, любимая жена и заботливая мама. Юлия замужем за музыкантом Александром Аршиновым с 2013 года, вместе они воспитывают четырехлетнюю дочь Аню. Счастливая семейная жизнь и популярность придают певице уверенность в своем таланте и внешности. Но так было не всегда. В юности, как и многие подростки, будущая исполнительница сильно переживала из-за своего вида и долго не могла принять себя. Артистка пояснила, что послужило причиной таких проблем. В детстве Юлия, как правило, ходила с короткой стрижкой, нежных девичьих нарядов у нее не было, поэтому ее часто путали с мальчиком. Из-за этого она сильно переживала. Неуверенность и тревога стали исчезать с возрастом. В школьные годы Савичева занималась танцами в хореографическом коллективе, с которым она выступала на разных праздниках. Благодаря платьям, макияжу и парикам она стала ощущать свою красоту. Тогда Юлия испытала первую в своей жизни влюбленность и стала встречаться с мальчиком.Юлия Савичева в детстве «Комплекс «недодевочки» полностью испарился на новогодних спектаклях. Там я играла одну из главных ролей. Мое платье было невероятно милым и сказочным. Макияж и парик вообще были просто умопомрачительными. Вот тогда я впервые начала встречаться с мальчиком, который был старше меня на два года», — вспоминает исполнительница. Но полную гармонию с собой у Юлии получилось обрести только спустя годы. Даже пройдя «Фабрику звезд» и записав несколько альбомов, Савичева еще не была так уверена в себе. Певица призналась, что нашла в себе внутреннюю красоту и уверенность благодаря супругу — встреча с ним преобразила ее и внутренне, и внешне. Смена гардероба тоже помогла ей по-другому взглянуть на себя. «Если честно, то по-настоящему красивой и женственной я почувствовала себя только лет в 25. И всему виной оказался мой муж! Плюс я начала по другому одеваться. Рождение дочери тоже сильно повлияло на восприятие себя и мира вокруг. Это необъяснимо, но ты будто становишься еще более женственной и привлекательной», — поделилась секретами своего преображения звезда.