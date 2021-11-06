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Юрист назвал способ вернуть украденные с карты деньги

Юрист назвал способ вернуть украденные с карты деньги

Банк обязан вернуть украденные с карты деньги в том случае, если клиент не нарушал правила пользования, никому не сообщал ее данные и не доверял право на проведение операций по своему счету, объяснил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он пояснил, что в случае несанкционированного списания средств нужно действовать по определенному алгоритму: сначала заблокировать карту, затем сообщить в банк о происшествии. Соловьев советует сделать это дважды — по телефону и во время личного визита.

Помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения, — именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы.

Следующим шагом должно стать заявление в полицию по месту жительства или нахождения отделения банка, где открыт счет. После этого у финансовой организации будет 30 дней на внутреннее расследование случившегося или 60 дней в случае, если преступление было совершено из-за пределов страны. По словам Соловьева, банк будет обязан вернуть средства на счет, если по итогам расследования выяснится, что владелец карты не "помогал" преступникам и кража произошла не по его вине. В случае отказа в возврате средств клиенту следует обратиться в ЦБ РФ и подать иск в суд.

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По материалам: uposters.ru

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