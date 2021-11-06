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Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины

Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины

Новая машина – это престижно. Такую покупку одни могут позволить себе несколько раз на протяжении года, а вот другие – всего несколько раз в жизни. Но в любом случае, важно учесть возможные риски и не быть обманутыми.

Кредитный обман

Самая частая проблема для покупателей – удорожание автомобилей. Накопив нужную сумму и придя с ней в салон за выбранной машиной, вдруг покупатель сталкивается с тем, что сегодня машина стоит дороже и денег недостаточно. Менеджеры автосалонов, не желая потерять клиентов, тут же находят выход из ситуации и предлагают оформить кредит на недостающую сумму.

На первый взгляд, все прозрачно и честно, а сумму можно без труда погасить всего за несколько месяцев, но на практике все оказывается иначе.

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Подмена договора

Понимая, что растаявший клиент уже не сорвется с крючка, специалисты кредитного отдела, начинают оформлять договор.

Тут два варианта обмана:

  1. Покупателю дают на подпись 2 экземпляра договора, один из которых включает немного измененные и очень невыгодные условия. Подписывая правильный договор, покупатель далее автоматически визирует и поддельный.
  2. Даже если соблюсти все формальности, то покупатель не застрахован от того, что машина, купленная в кредит, вдруг не станет дороже до конца кредитного периода. Эти тонкости мелким шрифтом указываются в договоре, который, как правило, не читается покупателем.

    Отказаться от такого соглашения весьма проблематично, ведь придется платить неустойку. Именно поэтому большинство клиентов молча платят новую сумму.

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Невыгодные проценты

Кроме этого, распространенным обманом являются завышенные процентные ставки. Это является платой за лень и склонность к необдуманным поступкам. Следует понимать, что кредитование в салоне, где нужно предоставить минимум документов и никто не интересуется кредитной историей, – это всегда риск заплатить больше, чем за кредит в любом банке.

Особенно невыгодно и опасно оформлять в магазине долгосрочные кредиты, так как в договоре могут быть прописаны обязанности по ежегодному продлению соглашения и оплате страховки.

Б/у авто под видом нового

Нередко в автосалонах можно найти автомобили, которые уже были в употреблении. Как правило, последнее обстоятельство умалчивается. На ценнике вряд ли будет значиться, что данная машина была ранее куплена в кредит, а владелец не смог вовремя погасить обязательства.

С виду определить техническое состояние машины не представляется возможным, да и продавцы в обязательном порядке приведут интерьер и экстерьер машины в надлежащий вид.

Продажа авто с браком по полной цене

Нередко случается так, что при первом техосмотре авто выявляются существенные недочеты. Это означает, что дилер устранял проблемы тайком или умолчал о заводском браке, чтобы выставить модель на подиум по стандартной цене, разницу же положить себе в карман.

Обязательно проверяйте авто перед покупкой, потому что после подписания акта приема-передачи вы не докажете вину продавца!

Навязывание дополнительных услуг по обслуживанию

Часто вместе с автомобилем салоны предлагают оформить талон на спецобслуживание. Это якобы гарантирует бесплатную диагностику в случае возникновения проблем в период гарантийного срока. Но на самом деле такой шаг – не более чем навязывание сервиса СТО-партнеров, который, в конце концов, может оказаться крайне дорогим и не очень качественным.

Продажа авто в максимальной комплектации

Стоимость машины зависит от ее начинки. Дилеры в автосалоне стараются сбыть ТС в максимально полной комплектации, потому что от этого зависит их собственная зарплата.

Чтобы избежать пустых трат, заранее узнайте о возможных модификациях и просите предоставить их. Кроме этого, гораздо дешевле купить пустую машину и самому ее укомплектовать.

Также избегайте покупки авто в «улучшенной комплектации», так как в таком случае вы можете лишиться задатка. Причем о том, что аванс не возвращается, черным по белому написано в договоре приобретения, и поэтому юристы здесь будут бессильны.

Невыгодные условия выкупа старого авто в счет нового

Распространенной схемой обмана является и предложение приобретения автомобиля взамен старого.

Как правило, сумма доплаты не соответствует реальной стоимости б/у авто и скидка на новое получается крайне маленькой. Лучше продать машину незаинтересованным лицам, не связанным с этим салоном – так сумма для доплаты за новое авто будет гораздо выше.

Чтобы не попасться на удочку к нечестным продавцам автомобилей, всегда обращайте внимание на малейшие детали. А еще лучше, прежде чем вложить свои средства в «железного коня», не поленитесь узнать условия продаж в соседних автосалонах и тщательно изучайте любые предлагаемые на подпись документы.


1 комментарий

  • Сергей says:

    Да ! Могут битую продать , считаю у нас по настоящему новый авто не купить ! Лучше пригнать ..


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По материалам: okuzove

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