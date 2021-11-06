Как определить, что цепь ГРМ растянулась, и поменять своими силами

Цепной привод газораспределительного механизма передает вращательное движение от коленчатого до распределительного вала. Зубчатая цепь характеризуется надежностью, плавностью и бесшумностью во время работы. Качественные цепи не растягиваются и не сжимаются в процессе работы. С другой стороны, у этих элементов есть свой максимальный ресурс эксплуатации. Несвоевременная ее замена может привести к дорогостоящему ремонту.





В чем опасность растянутой цепи и есть ли регламент замены

Самыми распространенными поломками являются такие:

В процессе эксплуатации цепные соединения изнашиваются, расстояние между ними увеличивается. Это становится причиной перебоев в работе силового агрегата на холостом ходу. Цепь может перескакивать через два зубчика. По этой причине двигатель может просто заклинить. Если привод обрывается, то в первую очередь деформируются клапана ДВС, а в дизельных моторах нередко ломается распределительный вал. Таким образом, вследствие такой проблемы помимо оборванного цепного привода нередко приходится менять еще распределительный вал, клапана, прокладку головки блока цилиндров.





Срок службы цепи ГРМ составляет примерно 100000 километров пробега. Большинство автомобильных производителей утверждают, что этот элемент может работать чуть ли не вечно.

В реальности постоянные вибрации на высоких оборотах при работе двигателя провоцируют чрезмерное натяжение привода. Это неизбежно приведет к его разрушению. Таким образом, важно контролировать состояние цепного привода, производить своевременную его замену. Такие меры позволяют предотвратить значительные затраты на ремонт.

Симптомы износа

Определить выход из строя цепи сожно по следующим признакам:

Определить изношенный цепной элемент можно по состоянию системы зажигания. Если ее недавняя настройка быстро сбивается, то можно обоснованно подозревать растяжение цепи ГРМ. Кроме того, об этом же свидетельствует стук, металлический скрежет при работе двигателя во время езды на автомобиле. Косвенными признаками износа привода ГРМ являются перегрев мотора, снижение его мощности, сизые выхлопные газы, громкие звуки внутри глушителя. На холостом ходу силовой агрегат работает прерывисто и грубо, издавая странные звуки. Большинство современных автомобилей имеют специальные индикаторы, которые сигнализируют о малейших сбоях работы газораспределительного механизма. Ориентируясь на такие сигналы, можно смело менять растянутый изношенный элемент.

Если игнорировать такие сигналы, то могут погнуться клапана, а при худшем развитии ситуации блок цилиндров полностью выйдет из строя.

Поэтому при каждом плановом обследовании автомобиля следует производить проверку этого элемента ГРМ. Во время приобретения подержанного автомобиля этому элементу следует уделять достаточное внимание.

Алгоритм замены своими руками

На сегодняшний день существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. Они отличаются количеством звеньев (114 и 116). Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки:

Например, первые увеличивают мощность двигателя, снижают его шумность. Экземпляры с двумя рядами характеризуются надежностью и повышенным ресурсом.

Для замены изношенного цепного привода понадобятся следующие инструменты:

специальный ключ для регулировки натяжения;

большая отвертка или «фомка»;

натяжной инструмент;

автомобильный набор гаечных ключей;

специальное устройство для снятия стопорных колец;

устройство для фиксации маховика.





Перед этой процедурой нужно обесточить АКБ, сняв с нее клеммы. Работы по замене цепного привода нужно проводить по следующему алгоритму:

вначале снять кожух газораспределительного механизма;

демонтировать картерную защиту двигателя, открутив болты ключами на 13,17;

выкрутить крепежные элементы компрессора, снять ремень;

убрать бачок жидкости для ГУР, патрубки системы охлаждения автомобиля;

выкрутить крепежные элементы генератора, отсоединить от него клемму, снять этот агрегат для облегчения доступа до цепи ГРМ;

открутив болты, снять шкив помпы;

на последнем этапе снять защиту цепи газораспределительного механизма, демонтировать изношенный цепной привод.





После проведения демонтажа следует можно переходить к установке нового элемента:

вначале зафиксировать маховик, сняв стартер, закрепив вместо него устройство фиксации;

во время регулировки муфты поставить коробку передач в нейтральное положение;

прокрутить муфту по часовой стрелке на 11 оборотов;

закрепить коленчатый вал, вставив болт на место заглушки;

отметить положение маховика, чтобы по метке регулировать цепь;

извлечь держатель подушки двигателя;

снять крышку зубчатого шкива, установить новую цепь ГРМ, заменив по необходимости изношенные ролики;

в конце процесса закрепить натяжитель.





После затяжки болтов коленчатого вала необходимо сверить расположение метки на маховике. При совпадении произвести сборку в обратном съему порядке.

Таким образом, задача цепи ГРМ является довольно сложной, поэтому новичок вряд ли справится с этим. Если автомобилист не уверен в своих силах, то лучше обратиться за профессиональной помощью на СТО.