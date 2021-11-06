Как спастись пассажиру авто: 2 экстремальных случая

Современный автомобиль на дороге представляет собой источник повышенной опасности, поэтому каждый человек даже на пассажирском сидении не должен полностью расслабляться. Смертельно опасная ситуация (даже без воздействия другого ТС) может возникнуть мгновенно:

Во-первых, водителю может стать плохо. В таком состоянии он не сможет контролировать движущееся транспортное средство. Во-вторых, человек за рулем может оказаться злоумышленником. При таких ситуациях нельзя поддаваться панике. Важно действовать по определенному сценарию.

Если водитель не смог управлять авто

Долгое время за рулем утомляет водителя, поэтому из-за монотонности он может просто уснуть. В таком случае решить проблему можно, вовремя разбудив его каким-либо неагрессивным способом.

Более опасным вариантом ситуации является потеря сознания, инсульт или инфаркт человека, управляющего автомобилем. При таких обстоятельствах нужно сразу же включить аварийную сигнализацию. Дальнейшие действия нужно осуществлять в соответствии с типом конкретного автомобиля.





Если водитель классического авто с механической трансмиссией потерял контроль над управлением, то:

В первую очередь следует постараться выключить зажигание, повернув ключ против часовой стрелки. Здесь важно не переусердствовать, поскольку в противном случае может заклинить руль. После этого машина начинает тормозить двигателем. На следующем этапе желательно максимально прижаться вправо, подтормаживая ручником. Главное – не допускать вхождение машины в занос.

При возникновении проблемы на машинах с АКПП:

Нужно постараться перевести селектор переключения передач в нейтральное положение. Это оправдано, если нога водителя продолжает упираться в педаль акселератора. Когда на газ никто не давит, автомобиль будет тормозить двигателем. Поэтому в таких случаях лучше ничего не трогать. Общим для этих вариантов является необходимость прижаться вправо. Ни в коем случае нельзя пытаться прижаться к бордюру, поскольку такие действия могут спровоцировать опрокидывание автомобиля.

Если таксист не останавливает

Иногда на дорогах происходят ситуации, которые трудно представить даже во сне. Например, на месте водителя такси может оказаться человек с преступными намерениями, который отказывается по просьбе пассажира останавливать машину.

При таких обстоятельствах:

Нужно незамедлительно постараться привлечь внимание окружающих. Если по дороге невдалеке движется патрульный полицейский автомобиль, то можно постараться вывернуть руль по направлению к нему. Когда авто остановилось, следует незамедлительно выскакивать из него, отбегая как можно дальше. Для заострения внимания прохожих или других таксистов, если уговоры не помогают, можно даже начинать бить автомобильные стекла.

Если ситуация становится все более угрожающей, а вышеописанные методы не работают, то можно решиться на отчаянный шаг. Речь идет о выпрыгивании из едущего автомобиля. Несмотря на низкую вероятность таких ситуаций, исключать их полностью нельзя. Поэтому нужно быть готовым к правильным действиям для минимизации рисков.

Выпрыгивать из салона авто можно только при самых крайних ситуациях, когда все другое уже было испробовано!





Делать это нужно, придерживаясь определенных правил:

Лучше подгадать момент, когда скорость будет снижена, например, перед поворотом. Перед выпрыгиванием важно полностью открыть дверь, чтобы она неожиданно не захлопнулась. Прыгать нужно под углом по отношению к машине так, чтобы направление движения тела и авто совпадало. Это необходимо для того, чтобы случайно не попасть под колеса. Всегда лучше стараться рассчитывать траекторию полета так, чтобы приземляться на мягкую поверхность. Идеально для этого подойдет грязь или трава. Важно выбирать момент для прыжка таким образом, чтобы на пути не встретились какие-либо парапеты или другие препятствия. В момент выпрыгивания из салона нужно максимально сгруппироваться, опустив подбородок к груди, согнув ноги, охватив их руками и прижав к телу. Это максимально защитит тело при приземлении от травм. Приземляться лучше всего на плечо (оптимально – на сумку и рюкзак, но если там нет опасных предметов), откатываясь подальше от дороги. После таких экстремальных действий следует незамедлительно обратиться в полицию и больницу для диагностики и лечения.

Таким образом, даже при самых экстремальных непредсказуемых обстоятельствах нельзя паниковать, теряя контроль над ситуацией. Вышеописанные методы помогут найти выход из самых трудных ситуаций.