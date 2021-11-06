Как удалить воду из бензобака

Удалить воду из бензобака бывает непросто, особенно если ее скопилось много. Большинство водителей даже не подозревает о данной проблеме, а, между тем, она может спровоцировать не только нарушение работы автомобиля, но и выход из строя некоторых его узлов. Поэтому важно вовремя определить наличие влаги в баке и принять необходимые меры для ее удаления.

Как вода попадает в бензобак





На самом деле, вариантов немного и, чаще всего, жидкость оказывается в емкости для топлива из-за халатности автовладельца или в силу естественных причин. При длительной эксплуатации вода образуется постепенно, так как перепад температуры внутри бака и снаружи провоцирует выпадение конденсата, который и скапливается год за годом.

Даже если у все в порядке, периодически необходимо проводить проверку, чтобы исключить любые неполадки и устранить проблему тогда, когда это еще не требует больших усилий. Делать это стоит раз в несколько лет, так как влага в нормальных условиях накапливается довольно медленно, особенно если регион не очень холодный и перепады температур незначительные.

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Симптомы появления воды в бензобаке

Есть несколько признаков, свидетельствующих о том, то в баке может быть вода. Все зависит от сезона и температуры окружающего воздуха. Узнать о проблеме проще всего по таким симптомам:

Двигатель не запускается без видимых на то причин. Если много воды попадает во впускной тракт, смесь не воспламеняется нормально, что и провоцирует проблемы. Но этот вариант актуален при условии, что остальные узлы в порядке и нет сбоев в системе зажигания автомобиля. Работа силового агрегата неровная, он троит или функционирует с перебоями. Симптомы могут отличаться, но нарушение нормального функционирования заметить несложно. Опять же, разбираться с баком имеет смысл, если проверка других систем не принесла результата. При ускорении приемистость мотора снижается, могут наблюдаться провалы и рывки по мере удаления воды. Если жидкости много, это может продолжаться длительное время и спровоцировать более масштабные поломки. Зимой могут возникнуть еще более сложные проблемы, так как при попадании в тонкие трубки топливопровода вода замерзает и горючее не поступает во впускной тракт. В этом случае машина перестает заводиться или же, из-за малого объема подаваемого топлива, работает нестабильно и при нажатии на педаль газа глохнет.

Иногда могут быть и другим симптомы, но чаще всего проявляются именно эти. Чтобы предотвратить подобные ситуации, специалисты рекомендуют проверять бак хотя бы раз в несколько лет или просто промывать его, как описано ниже.

Почему появляется вода в бензобаке: причины

Причины появления и способы удаления воды почти всегда одинаковы, что упрощает работу. Для исключения образования влаги, нужно выявить, из-за чего она появляется, чтобы впоследствии принимать соответствующие меры. Основные варианты таковы:

Образование конденсата внутри емкости для топлива из-за высокой влажности воздуха и перепадов температур. Вода в небольшом количество попадает в бак при заправке, также она может образовываться внутри по естественным причинам, из-за того, что на улице мороз, а в емкость для топлива заливают теплое горючее. Нередко нарушается система вентиляции бака и воздух изнутри не удаляется, что в разы увеличивает количество образовывающейся влаги. Нарушение правил хранения горючего или использование некачественного бензина. Чаще всего это происходит при приобретении топлива с рук у сомнительных продавцов, которые не сильно заботятся о чистоте тары. Это может произойти, если хранят бензин или дизтопливо в канистрах, в которых могут быть остатки других составов или даже вода. Иногда подобный вариант встречается и на заправках, поэтому лучше ездить только на проверенные АЗС. При приобретении подержанного автомобиля нельзя быть уверенным в том, что машину до этого эксплуатировали бережно и в баке нет воды. Лучше всего проверить этот аспект сразу после покупки, чтобы исключить любые проблемы и, при необходимости, принять меры. Использование разного рода присадок со временем также провоцирует скопление большого количества влаги, так как она есть в добавках. Причина чаще всего в низком качестве применяемых составов или их постоянное употребление с целью повышения характеристик топлива.

Кстати! Проблема может быть и в негерметичной пробке, тогда через горловину будет попадать влажный воздух и, со временем, воды станет много. Но такие случаи редки, так как для скопления критического объема влаги нужно проездить около 10 лет с плохой крышкой.

Вода в бензобаке: последствия





Эксплуатировать машину, у которой вода в баке, опасно по несколькими причинам. Они зависят от особенностей системы и типа топлива. Чаще всего возникают следующие неполадки:

Коррозия металлического бака. Если емкость сделана из металла, то от влаги он начнет ржаветь изнутри и, когда проблема проявится, придется менять элемент целиком, так как он ужу будет поврежден очень сильно. Повреждение металлических элементов топливной системы. Вода способна повредить или разрушить их, особенно при длительном воздействии. Это касается топливной магистрали, различных трубок и других деталей. Выход из строя топливного насоса высокого давления в дизельном двигателе. Вода за короткое время повреждает плунжерную пару в ТНВД так, что приходится проводить дорогостоящий ремонт. В инжекторах могут пострадать форсунки, особенно если воды в баке много. А в карбюраторе нередко возникает коррозия, ухудшающая его работу и не позволяющая нормально настроить систему.

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Это только самые характерные неисправности, но их может быть намного больше, так как некачественное топливо влияет на весь двигатель в целом и он изнашивается на порядок сильнее. Также может выйти из строя и топливный насос, так как он рассчитан под перекачку бензина, который легче воды.

Способы удаления воды в бензобаке





Несмотря на кажущуюся сложность, провести работу можно и своими силами, если знать, что и как делать. Важно постоянно наблюдать за симптомами и, перед тем как удалить влагу, изучить основные способы, чтобы выбрать оптимальный:

Снимают топливный бак и сливают все его содержимое. После этого наливают несколько литров чистого бензина. Немного трясут емкость, чтобы хорошо промыть ее, после чего сливают топливо и устанавливают деталь на место. Этот вариант один из самых эффективных, но при этом снятие и обратный монтаж могут вызвать много затруднений, особенно в современных авто. Если на баке внизу есть сливная пробка, можно промыть его без снятия. Для этого вначале удаляют остатки старого бензина из системы, заворачивают заглушку обратно и наливают несколько литров топлива. После этого какое-то время сильно раскачивают машину, чтобы промыть все поверхности емкости. Сливают содержимое, после чего заправляют авто как обычно. Используют удалитель влаги из бензобака, состав еще может называться вытеснитель. Есть отдельная группа присадок, которая позволяет избавиться от воды без снятия емкости. Для этого изучают инструкцию и добавляют необходимое количество в бак. Принцип действия заключается в том, что средство связывает молекулы воды и они вместе с топливом попадают в цилиндры и сгорают. Главное – купить качественную присадку, так как в продаже есть много продукции, которая стоит дешево, но при этом не дает особого эффекта. Заливают в бак спирт, который выпарит влагу, после чего она попадет в цилиндры и сгорит, не причиняя вреда мотору. Использовать стоит изопропиловый или обычный медицинский спирт. В емкости до 45 л хватит 300 мл, если размер больше, наливают 0,5 л. Это эффективный народный способ, который хорошо зарекомендовал себя и убирает воду без каких-либо дополнительных работ.

Кстати! Лучше всего проводить очистку после зимы, так как именно в этот период конденсата внутри больше всего.

Профилактика

Чтобы не разбираться с тем, как избавиться от воды, можно периодически проводить меры профилактики, которые позволят избежать проблемы. Лучше всего держать бак постоянно полным, периодически доливая, чтобы внутри было как можно меньше свободного пространства. Это самая простая, но, при том, и эффективная мера для снижения риска образования конденсата.

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Но даже в этом случае не исключено, что со временем вода все-таки появится. Поэтому раз в год или, как минимум, раз в пару лет наливают в бак спирт после того, как прошла зима. Конечно, можно использовать и качественный удалитель влаги, но это обойдется дороже.

Справиться с проблемой несложно, если использовать подходящее средство и не запускать ее. Главное – не игнорировать симптомы и проверить состояние бака, сняв крышку топливного насоса или датчика уровня бензина. Если воды очень много, лучше демонтировать емкость, в остальных случаях для удаления влаги подойдет спирт или очиститель.

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