Каким должен быть уровень масла в двигателе на щупе?

Правильная эксплуатация автомобиля заключается в ежедневном обслуживании. В особом внимании нуждается двигатель автомобиля. И если многие работы могут произвести только профессионалы, то такую процедуру, как замер масла, просто необходимо научиться осуществлять самостоятельно.

Правила идеального замера

Чтобы правильно оценить качество смазки в двигателе и ее количество, обязательно следует соблюсти такие условия:

Проводить измерения следует после того, как машина будет заглушена. Оптимально выждать 5-15 минут (в зависимости от времени года) и только потом осматривать стержень. Замер после длительного простоя не информативен для большинства моделей авто, так как при нагревании в процессе работы двигателя содержимое мотора увеличивается в объеме. Чтобы показания на щупе не исказились, машина должна стоять на идеально ровной (ну, или максимально приближенной к этому) поверхности. Крен в любую из сторон обязательно даст погрешность. Щуп должен быть абсолютно чистым. Для этого его нужно вытирать тканью, не имеющей ворсинок. Неправильный уход за измерителем может стать причиной загрязнения масла внутри картера, что обязательно скажется на работе агрегата. Для точности измерения запрещается менять щуп. Все дело в том, что «родной» стержень имеет идеальную длину и толщину, достает до дна картера и имеет правильные надсечки. Измеритель от другого автомобиля может быть тоньше на несколько миллиметров, и это также станет причиной погрешности. Чтобы оценить объем смазки в двигателе, нужно помнить, что щуп следует опускать до дна картера. Для этого нужна сноровка. Но не переживайте, уже после нескольких самостоятельных измерений вы поймете, что действуете правильно.

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В идеале замеры нужно проводить несколько раз. Именно так можно получить наиболее точную картину и понять, не предвидятся ли проблемы с мотором в обозримом будущем.

О чем говорят показатели на щупе

Оценивать значения на щупе очень просто. На всех без исключения стержнях производители автомобильных двигателей наносят 2 метки. Нижняя указывает на минимальные значения, тогда как верхняя соответствует максимуму. В современных экономных автомобилях на щупе есть двойные отметки «MIN/MAX»: один вариант для замеров на холодном агрегате, а второй – в оптимальных условиях.

В идеале уровень смазки в двигателе должен находиться примерно посредине. При этом стоит отметить, что на холодном моторе значение нормального количества смазки – отметка чуть выше минимума.





Если на стержне при замере в идеальных условиях уровень масла вдруг оказался ниже отметки Min плюс ко всему количество уменьшается по истечении некоторого периода времени, то в этом случае следует найти и устранить проблему утечки масла.

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В старых отечественных или зарубежных машинах можно покопаться и самому, а вот современную технику, напичканную «умными» приборами, лучше доверить специалистам из сертифицированного сервисного центра.

Если при нормальной работе двигателя нет расхода масла на протяжении длительного времени, то по поводу здоровья главного органа машины автовладельцам переживать не стоит. Не забывайте заботиться о собственном автомобиле, и тогда он будет вам верным помощником на протяжении долгих лет.