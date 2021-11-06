Какой подарок выбрать любителю высоты

Вадим Карасев

Одни люди обожают скорость, у других дух захватывает от ощущения полета. Если ваши родные и близкие именно из последних, просто необходимо презентовать им подарок-впечатление, связанный с пребыванием в воздухе. Специализированных компаний, которые предлагают организовать подобное мероприятие много, однако чтобы быть уверенным, что все пройдет максимально безопасно, следует присмотреться к услугам аэроклубов.

Почему стоит дарить впечатления

Впечатления, в отличие от вещей, никогда не испортятся, они остаются в памяти на всю жизнь. Даже если какие-то моменты забудутся, то ощущение счастья не сотрется из памяти. У подарков-эмоций есть и другие преимущества, среди них:

осуществление мечты. Кто-то всю жизнь мечтал полетать на воздушном шаре, кому-то больше по душе прыжки с парашютом. Однако многие люди не решаются самостоятельно осуществить заветное желание. А от тематического подарка точно не откажутся;

оригинальность. Пойти в магазин и купить какую-то вещь, пусть даже очень дорогую, это просто. А вот подобрать презент-впечатление, который точно понравится имениннику – та еще задача;

разнообразие. Даже если человек увлекается полетами, подобрать разнообразные подарки отличающихся тематик – не проблема. Летать, например, на вертолете, можно в разных местах, 30 минут, 1 час или еще дольше.

Подарки-впечатления – оптимальный вариант на сегодня, ведь сравнится с ними в эмоциональности не сможет ни один другой презент.

Если именинник любит летать

Людей, которых захватывает высота, много. Чтобы почувствовать ее, они прыгают с парашютом, летают на самых разных видах воздушного транспорта или другим образом развлекаются. Тематичных подарков-впечатлений достаточно много, разберемся в особенностях каждого из них.

Полеты на вертолете

Поднявшись в небо на таком летательном аппарате, удастся ощутить целую гамму эмоций. Даже прогулка по своему городу поможет увидеть знакомые места с другой стороны, рассмотреть всю их прелесть. Зачастую компании, которые организовывают полет на вертолете, предлагают разные маршруты, соответственно, и протяженность их отличается.

Вот только несколько причин выбрать именно рассматриваемый презент:

полный обзор. Зачастую полеты проводятся на панорамном вертолете, который обеспечивает возможность увидеть действительно все. С высоты даже, казалось бы, самые знакомые места выглядят по-другому;

гарантия безопасности. Все вертолеты перед вылетом проверяются, поэтому в небо отправится только тот, который будет в идеальном состоянии. Плюс за штурвалом исключительно опытные летчики, они знают, как действовать в любой ситуации;

доступная цена. Особенно если услуги предоставляют аэроклубы, которые специализируются на организации полетов. Подобрать можно именно тот вариант, который подходит по цене.

Перед тем как оформить заказ на полет, следует точно определиться с количеством пассажиров, датой и временем вылета, объемом багажа и маршрутом.

Полет на самолете

Ощущения будут другими, ведь обзор в самолете несколько ограничен. Однако фигуры, которые сможет сделать пилот, способны подарить мощный выброс адреналина. Самолеты, которые используются для такой услуги, преимущественно легкие, рассчитанные на 2-3 пассажиров. Презентовать подобный полет можно тому, кто хочет получить новые ощущения, однако в максимально комфортных условиях как физических, так и моральных. Далеко не все готовы созерцать пейзажи через панорамное окно.

Существует несколько форматов такого подарка. Самый простой – именинник садится в кабину пилота и рассматривает захватывающий вид с окна. Второй – пилотирование. Конечно, новичку никто не даст поднимать и сажать судно, однако после подъема на безопасную высоту пилот сможет на некоторое время передать штурвал пассажиру.

Полет на воздушном шаре

Пожалуй, самое романтическое приключение, связанное с полетами. Часто подобный подарок выбирают молодые люди, чтобы прямо в небе признаться в любви своей девушке и сделать ей предложение. Воздушный шар – это такой вид летательного аппарата, который не имеет органов управления в формате штурвала, не оснащен мотором и, собственно, пассажиры парят в воздухе только за счет тепла от горелки и огромной сферы.

Такое приключение очень оригинально, но подарок сильно зависит от погодных условий и времени года. Хотя организаторы часто говорят, что полеты осуществляются в любое время года, но это не совсем так. В весенне-осенний период и зимой больше шансов, что мероприятие будет отменено из-за неподходящих погодных условий.

Какой выбрать вариант сюрприза, связанного с полетами, зависит от бюджета и того, на что способен идти именинник. Главное – убедиться, что тот, кому планируете презентовать подобный подарок, готов его использовать и что он не испугается.



