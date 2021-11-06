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Крепление на фаркоп для велосипеда: выгодное решение для перевозки

Крепление на фаркоп для велосипеда: выгодное решение для перевозки

Если у человека есть необходимость в постоянных транспортировках на автомобиле нескольких велосипедов, ему просто не обойтись без специализированных крепежей. Фаркоп для велосипеда пользуется спросом, ведь использование данного способа позволит без проблем зафиксировать двухколесные транспортные средства и доехать до места предназначения без пауз и волнений о том, что в дороге с грузом что-то может случиться.
Данный вариант особенно выгоден для владельцев 2-5 велосипедов, ведь выбирая аксессуар, не нужно приобретать отдельное крепление для каждой модели. Купить велобагажник на фаркоп высокого качества можно в магазине Pro-eco, который осуществляет продажу разнообразных автомобильных аксессуаров. Компания работает на рынке много лет и уже успела обзавестись множеством довольных клиентов. Помимо фаркопов, каждый желающий может приобрести:

  • крепления для водного снаряжения;

  • прочные коврики для машины, способные выдержать немалую нагрузку и даже чистку агрессивными химическими средствами;

  • компактные, но вместительные органайзеры в багажник;

  • корзины и боксы на крышу;

  • рейлинги;

  • поперечины.

Крепления для велосипедов на фаркоп пользуются немалой популярностью, ведь они нередко оснащены функцией откидывания и перемены угла платформы, позволяя водителю получить доступ к стационарному багажнику, не снимая сами велосипеды.


Велосипедный багажник на фаркоп: виды

  • Подвесное приспособление подразумевает крепление за раму, тогда как колеса располагаются в подвешенном состоянии;

  • Платформа. Речь идет о монтаже байка на основание с фиксированием колес в желобах.

Выбирая автомобильное велокрепление на фаркоп последнего типа, можно легко транспортировать байки любого размера, причем их наличие не скажется негативно на скорости и маневренности машины. Платформа дополняется особыми повторителями тормозных сигналов и огнями габаритного плана. Более того, использование упомянутого приспособления не закрывает регистрационный знак, оставляя его в непосредственной видимости, что очень удобно, ведь удастся избежать проблем с дорожной инспекцией. Выбирая платформу для перевозки велосипедов на фаркопе, не нужно высоко поднимать двухколесный транспорт, именно поэтому многие девушки выбирают этот способ.

Рекомендуется довериться компании Pro-eco и посетить ее интернет-магазин, ведь ассортимент актуальных предложений постоянно обновляется, радуя как новых, так и постоянных клиентов любопытными продуктами. Среди ассортимента можно найти не только удобный держатель для велосипедов на фаркоп, но и множество других объектов от известных брендов. Особую признательность среди автовладельцев получил шведский Thule, поэтому в каталоге представлено множество продуктов производителя. Цена на товары вполне адекватная, а бесплатная доставка в любую точку Украины позволяет каждому желающему стать клиентом.


1 комментарий

  • Ева says:

    О класс , интересно а для самоката есть такие? Я обожаю электронные самокаты , но с собой в поездку не беру тата как занимают много места и не легко закинуть в багажник…


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По материалам: okuzove

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