Ксения Алферова стала жертвой мошенников

Ее коллега Мария Голубкина сообщила, что уже получила сообщениеКсения Алферова предупредила своих поклонников, что если вдруг от ее имени приходят какие-то сообщения, тем более с просьбой о переводе денег, это действуют мошенники. Подробностей актриса рассказывать не стала. Но среди подписчиков актрисы оказались те, кто уже получил от нее «письма счастье».«Ты писала мне в ватсап?» — тут же отреагировала коллега Ксении, актриса Мария Голубкина. Как оказалось, Алферова никаких сообщений Голубкиной не отправляла.Подписчики тут же поделились подобными историями и посоветовали Ксении не обращать внимание на мошенников и срочно заблокировать все карты.