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Ксения Алферова стала жертвой мошенников

Ксения Алферова стала жертвой мошенников
Ее коллега Мария Голубкина сообщила, что уже получила сообщениеКсения Алферова предупредила своих поклонников, что если вдруг от ее имени приходят какие-то сообщения, тем более с просьбой о переводе денег, это действуют мошенники. Подробностей актриса рассказывать не стала. Но среди подписчиков актрисы оказались те, кто уже получил от нее «письма счастье».«Ты писала мне в ватсап?» — тут же отреагировала коллега Ксении, актриса Мария Голубкина. Как оказалось, Алферова никаких сообщений Голубкиной не отправляла.Подписчики тут же поделились подобными историями и посоветовали Ксении не обращать внимание на мошенников и срочно заблокировать все карты.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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