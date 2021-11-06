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Лайма Вайкуле регулярно платит за место на кладбище

Лайма Вайкуле регулярно платит за место на кладбище
Певица Лайма Вайкуле призналась, сколько платит за место на кладбище. Артистка — известная собачница. Рядом с ней всегда живут по нескольку бульдогов, к которым она относится как к своим детям. Увы, наследников у певицы не случилось, и сейчас она уже об этом не жалеет. А вот собак любит нежной и трепетной любовью. Ее питомцы могут рассчитывать, что будут не только накормлены и ухожены, но и прооперированы в лучших европейских клиниках. А если все усилия не принесут результатов или в силу возраста собака умрет, ее похоронят на специально организованном элитном кладбище неподалеку от Риги. Хозяйка не пожалеет 200 евро за полный обряд с церемонией прощания, кремацией, гробом и памятником с последующим уходом и заменой цветов. За все это певица еще ежегодно будет выкладывать по 25 евро за могилку.
Лайма Вайкуле Сейчас на кладбище животных покоятся уже четверо любимцев Лаймы. Есть здесь также собаки, кошки, хомячки и даже упокоен сам создатель кладбища — модельер Угис Рукитис, прошедший все круги ада, стремясь взять в аренду участок земли после смерти своего друга — лабрадора Карбо Цербо Конго Ван дер Клемансо. Лайма признается, что потеря четвероногого питомца — настоящая трагедия для многих. Она уверена, что на этом кладбище в окружении сосен лежат ангелы. «Неприлично так говорить, но плачут больше на похоронах животных, чем на похоронах людей», — приводит слова нынешнего директора погоста Кристапса Рукитиса «Экспресс газета». — Потому что люди животных ассоциируют с детьми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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