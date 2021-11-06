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Лариса Долина рухнула в обморок во время концерта

Лариса Долина рухнула в обморок во время концерта
Певице Ларисе Долиной стало плохо прямо во время выступления.   Артистка откровенно рассказала о драматической ситуации, которая возникла в ее жизни. Певица призналась, что ей вызвали скорую помощь. Исполнительница хита «Погода в доме» ответственно подходит к своей работе. Певица считает, что не может никого подводить и обязана выполнять все обязательства по концертам даже когда чувствует себя не очень хорошо. Лариса Александровна вспомнила, как ее беременность оказалась под угрозой из-за такой самоотверженности и трудолюбия. Эта ситуация, которая едва не стала роковой, случилась, когда певица находилась на втором месяце беременности. Долина упала в обморок на сцене во время своего концерта. К счастью, рядом оказалась диктор Центрального телевидения, актриса и певица Светлана Моргунова.
Лариса Долина «На втором месяце беременности я упала в обморок прямо на сцене во время концерта. Голова закружилась, началось кровотечение, и я потеряла сознание. Светка Моргунова подхватила меня на руки и буквально внесла в гримерку, уложила ногами вверх, вызвала «скорую», которую мы ждали сорок пять минут», — рассказала Лариса Александровна. Медикам удалось нормализировать состояние певицы и сохранить ее ребенка. «С того момента врачи категорически запретили мне петь. Только лежать», — цитирует Долину сайт «7 дней». Однако артистка всё же тогда снялась в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза». Режиссер забирал звезду из роддома и привозил на съемки каждый день. Певица родила единственную дочь Ангелину в 1983 году. У наследницы певицы тоже есть дочь, Александра: внучке артистки десять лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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