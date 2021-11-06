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Ляйсан Утяшева рассказала о своих скромных заработках

Ляйсан Утяшева рассказала о своих скромных заработках
Гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, сколько зарабатывает. Спортсменка в шоу «Дерзкая готовка» озвучила мужу юмористу Павлу Воле свою зарплату. Шоумен появился неожиданно в ее проекте, где гостем был блогер и музыкант Давид Манукян. «Я поехал дальше. Я сейчас должен заехать на «Смак», — заметил Павел Воля. «К Дудю еще заезжай», — подколола мужа Утяшева.
Ляйсан Утяшева «Потом к Ивлеевой и на передачу «Разоблачение». Сколько зарабатывает Утяшева. Я вот туда поехал», — сказал Павел Воля. «Пятьдесят тысяч рублей. Ты же знаешь», сказала Ляйсан Утяшева. Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе уже девять лет. У них двое общих детей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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