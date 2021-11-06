Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Преодолевать трудности проще, зная все о расположении звезд. С еженедельным любовным гороскопом ваша личная жизнь заиграет яркими красками, отношения станут крепче, а многие проблемы получится обойти стороной.

На этой неделе астрологи советуют всем нам следовать магическим законам любви, чтобы не сбиться с курса и не потерять то, что у нас уже есть. Это будет отличное время для амурной активности, но только не 10 числа. В этот день будет много отрицательной энергии от соединения Меркурия и Марса — двух вечных противников.

Овен

Наступает благоприятная неделя для романтических приключений. Звезды настроены так, что любое дело Овны смогут превратить в отличный способ укрепления отношений с любимым человеком. Совместное решение проблем пойдет на пользу тем, у кого отношения переживают не лучшие времена. Также важно помнить о том, что сейчас главным врагом отношений станет ревность. Побороть ее помогут эффективные заговоры.

Телец

В начале недели у Тельцов будут любовные проблемы и неурядицы. Избавиться от них и достичь благополучия помогут слова-пароли. Ночные светила помогут преодолеть любые препятствия в отношениях или на пути к новой любви. Тельцам важно лишь верить и не поддаваться эмоциям. Нужно верить в себя и чаще обращаться за любовным советом к тем, кто никогда не отказывает: родителям, друзьям.

Близнецы

Ситуация в любви для Близнецов может быть нестабильной, что грозит этим людям порцией интриг и проблем. Астрологи советуют проверить, все ли хорошо на любовном фронте. Не затаила ли вторая половинка обиду, не остались ли не исполненными обещания. На этой неделе нужно избавиться от обид и склеить все трещины. Близнецы относятся к мутабельным Знакам Зодиака, поэтому им будет легче прощать окружающих.

Рак

Ракам стоит опасаться злых и токсичных людей. Есть семь признаков, по которым можно вычислить такую личность. В личной жизни Раков начинается время изменений. Не стоит переживать по пустякам. Даже если амурные обстоятельства будут складываться не в пользу Раков, всегда можно взять паузу, побыть в уединении. Начинается время, когда можно свободно делать выбор, не боясь за последствия.

Лев

Главной любовной задачей Львов на этой неделе станет поиск баланса между работой и отношениями. Всем, кто находится в процессе поисков партнера, стоит помнить о гадании на любовную совместимость, дабы не наделать ошибок. В отношениях важно быть внимательнее к человеку рядом, отслеживать его настроение, не допускать ссор. Внимательность и забота важны для поддержания гармонии.

Дева

Астрологи предупреждают Дев о том, что в их жизни может появиться любовная драма. Не имеет значения, кто виноват и по какой причине отношения дали трещину. Главное, что еще есть шанс предотвратить фатальные события. Девам стоит проявить мудрость и научиться управлять своей энергией, чтобы не утратить удачу в любви. Середина ноября — время, когда безрассудство наказуемо.

Весы

Весам стоит заняться духовным развитием. Девять эффективных способов изменят их жизнь навсегда — в любви, в делах, в финансовой сфере. Временные трудности в амурных делах могут наступить из-за эмоциональной нестабильности. Если Весы продолжат копаться в себе и казнить себя за прошлые ошибки, то еще больше погрязнут в проблемах. Одиноких Весов ждет нечто большее, чем просто новые отношения.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить о магии слова. Если им хочется удачи и успехов в любви, придется забыть про ругательства и слова типа «один», «одиночество», «неудача». Интуиция Скорпионов на этой неделе будет работать в полную силу, что повлияет на способность предсказывать грядущие события и узнавать заранее характер потенциальных партнеров. Семейным Скорпионам стоит почаще быть рядом с близкими.

Стрелец

Этим людям в любви стоит проявить смелость и напористость. В таком случае счастье не заставит себя долго ждать. Семейных представителей Знака тоже ждут увлекательные и позитивные события — нужно делиться оптимизмом с близкими людьми и быть готовыми прийти на помощь. Астрологи считают, что звезды и планеты помогут Стрельцам на этой неделе распознать и исправить кармические ошибки, в том числе и любовные.

Козерог

Козерогам, у которых сейчас какие-то трудности в личной жизни или в процессе поисков второй половинки, удастся исправить положение. Например, можно попробовать сделать перестановку мебели. Это наладит гармонию и позволит избавиться даже от проблем со здоровьем. В конце недели одиноких Козерогов понесет к новым берегам, что, возможно, вызовет страх перед грядущими переменами.

Водолей

Планеты и звезды в гармонии, так что просто преступно не окунуться в пучину романтики и чувств. Водолеям сейчас ничто не сможет помешать быть счастливыми. Это касается как тех, кто уже находится в отношениях, так и тех, кто только на стадии поисков любви. Всем, кто ищет любовь, нужно победить страх. Полезные советы, обряды и практики в этом плане будут просто незаменимыми.

Рыбы

На этой неделе звезды и планеты дадут старт любовным переменам. Астрологи советуют представителям этого Знака занять роль наблюдателей. Ночные светила помогут приоткрыть завесу тайны, скрывающую будущее. Это значит, что Рыбам можно попробовать получить ответ на любой волнующий вопрос — например, при помощи расклада на рунах. Семейным и влюбленным Рыбам лучше не вмешиваться в жизнь близких.