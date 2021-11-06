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Лунный день сегодня 6 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 6 ноября 2021 года

Обеспечить себя удачей на весь субботний день и не упустить новые возможности помогут рекомендации астрологов. В лунном календаре найдутся советы для каждого, кто хочет успешно начать и завершить 6 ноября.


В субботу Луна будет пассивна, и ее энергетики будет не хватать для ведения активных дел. Эту субботу астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести в спокойном режиме, не торопиться с принятием ответственных решений и не переутомляться, чтобы исключить дурное настроение и плохое самочувствие.

Фаза Луны: 3 лунный день Луна проведет в созвездии Стрельца. Ночное светило начинает свой рост после Новолуния, и этот день будет не самым удачным для ведения активных дел. Астрологи рекомендуют больше отдыхать, а также заняться планированием и завершением текущих дел.

Магнитные бури 6 ноября: в эту субботу отмечается геомагнитное возмущение. Полноценной магнитной бури можно не ждать, однако меры предосторожности не будут лишними.

Что принесет удачу сегодня


завершение работы;
отдых;
забота о самочувствии;
умеренная физическая активность;
привлечение удачи.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
переутомление;
ссоры;
спонтанная смена планов;
спешка.

Домашние дела по лунному календарю

В субботу заниматься домашними делами можно, однако астрологи рекомендуют распределять силы таким образом, чтобы исключить упадок сил. Не рекомендуется в этот день брать на себя непосильные задачи, которые нельзя будет завершить до вечера. Несмотря на то, что суббота будет входным для многих, сегодня не стоит собирать шумных компаний и проводить время в многолюдном месте. Это связано не только с обострением простудных заболеваний, но и с высокой утомляемостью и агрессией, которая лишь навредит общению.

Что надеть в эту субботу

В этот день предпочтение отдают позитивным оттенкам от светло-желтого до охры. Они помогут освободиться от тоски и грусти, и поддержат оптимистичный настрой на протяжении всего дня. Тем, кто работает, астрологи рекомендуют выбирать темные и приглушенные оттенки оранжевого, а также светло-коричневый, чтобы сосредоточиться на делах и оставаться в гармонии с собой. Из украшений на этот день подойдут изделия из кожи, дерева и металла, а в качестве талисманов выступят рубин, авантюрин и янтарь.


Настроение и здоровье в этот лунный день

Энергетика этих суток обманчива, и сохранить позитивное настроение будет непросто. Астрологи рекомендуют больше времени посвящать занятиям и делам, вызывающим позитивные эмоции, а также отдыхать в течение дня, чтобы восполнять запасы энергии. В субботу геомагнитное возмущение может стать причиной дурного самочувствия, поэтому заботиться о своем состоянии важно. Не стоит исключать и умеренных физических нагрузок, которые поддержат организм в тонусе, а также помогут справиться с агрессией и напором, продиктованными созвездием Стрельца.

Финансы и работа 6 ноября

В эту субботу новые дела начинают лишь в случае полной уверенности, и астрологи рекомендуют отложить ту работу, выполнение которой вызывает сомнения. Справиться с намеченными делами поможет четкое планирование, а также шепотки на удачу, а исключить ссоры и конфликты в деловых кругах — одиночная работа. Финансовые операции в субботу могут привлечь материальные трудности, а значит, с деньгами нужно обращаться бережно и не тратить лишнего, потакая сиюминутным прихотям.

Любовь и общение по лунному календарю

Субботний день — не время для выяснения отношений, и если настроение не самое лучшее, то лучше провести время в одиночестве, занимаясь духовными практиками. 6 ноября удача в любви ждет тех, кто уверен в себе, настроен оптимистично и честен не только перед собой, но и по отношению к окружению. Привлечь светлое чувство можно и благодаря проверенным заговорам. В этот день можно прибегнуть и к гаданию, чтобы выявить тайного поклонника.

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По материалам: dailyhoro.ru

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