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Мурашко: в России число вакцинирующихся от COVID-19 выросло почти в 4-5 раз

Мурашко: в России число вакцинирующихся от COVID-19 выросло почти в 4-5 раз

19:10  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



В России число вакцинирующихся от коронавируса увеличилось почти в 4-5 раз, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости. 

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», — сказал министр.  
Всех переболевших COVID-19 Мурашко попросил пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции могут возникнуть осложнения, связанные с поражением сердца.   Также он  сообщил, что сейчас под наблюдением врачей в России находятся более 1,37 миллиона пациентов с COVID-19.  

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 48%


  Ранее оперштаб сообщал, что на 5 ноября коллективный иммунитет составляет 48 процентов. Неделей ранее он находился на уровне 46,8 процента. Полную вакцинацию прошли 57 256 745 человек, первым компонентом привились 60 004 354.
  По словам зампредседателя Правительства Татьяны Голиковой, для предотвращения распространения коронавируса необходимо наращивать вакцинацию и пресекать попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии в России, считает вице-премьер. 

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По материалам: pnp.ru

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