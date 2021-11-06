Наталья Рудова продемонстрировала свое нижнее белье

Актриса Наталья Рудова порадовала поклонников пикантным фото. Практически каждую неделю актриса Наталья Рудова устраивает контрольное «взвешивание». Сейчас звезда активно худеет и потеряла уже 6 кг за неполную осень. На этот раз красотка снова предстала перед зеркалом, отражение в котором изучила очень придирчиво. А вот к одежде отнеслась легкомысленно – она надела лиф без бретелек и белые трусики, сверкнув напрягшимися «вишенками» грудей.Наталья Рудова в нижнем белье Рудова очень гордится своим прессом. По просьбе подписчиков она иногда раскрывает секреты своей стройности и упругости кожи.