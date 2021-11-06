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Наталья Рудова продемонстрировала свое нижнее белье

Наталья Рудова продемонстрировала свое нижнее белье
Актриса Наталья Рудова порадовала поклонников пикантным фото. Практически каждую неделю актриса Наталья Рудова устраивает контрольное «взвешивание». Сейчас звезда активно худеет и потеряла уже 6 кг за неполную осень. На этот раз красотка снова предстала перед зеркалом, отражение в котором изучила очень придирчиво. А вот к одежде отнеслась легкомысленно – она надела лиф без бретелек и белые трусики, сверкнув напрягшимися «вишенками» грудей.
Наталья Рудова в нижнем белье Рудова очень гордится своим прессом. По просьбе подписчиков она иногда раскрывает секреты своей стройности и упругости кожи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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