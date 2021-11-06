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Новое поколение EVA ковриков от Euromat3d

Новое поколение EVA ковриков от Euromat3d

Линейка продукции бренда Euromat3d пополнилась новой серией автомобильных ковриков — теперь поддерживать чистоту и уют в салоне позволяет рельефное решение EVA со специальной структурой. Хорошо известная автовладельцам разработка с трехмерной сеткой была адаптирована к многослойной структуре Euromat3d и придала ей дополнительное удобство.

Что дает водителю и пассажирам решение EVA на салонных ковриках Euromat


Рельефная структура ковриков ЭВА получила свое название от исходного материала, этиленвинилацетата, который успешно заменил резину и ее синтетические аналоги при производстве ковриков. При совмещении технологий и материалов EVA и ЕВРОМАТ был получен эффект повышения качества и удобства привычной пользователям продукции.

Особенности структуры и полезные свойства ковриков Euromat3d с новым функциональным покрытием EVA:

  • многослойность — пять слоев впитывающего, водоотталкивающего, утепляющего и шумоизолирующего покрытия делают основу коврика Euromat3d максимально жесткой и сохраняющей форму по лекалам пола салона;

  • точность совпадения с рельефом пола — система ЕВРОМАТ основана на максимально плотной и точной посадке коврика на пол салона в передней и задней части, включая и охват трансмиссионного тоннеля;

  • эффект покрытия EVA — возможность собрать с подошв обуви снег, воду, механические загрязнения в ячейки глубиной 5 – 10 мм (в зависимости от модели коврика), что особенно удобно в зимнее время;

  • максимальная безопасность — жесткая структура основы не позволяет коврикам изменить форму, обеспечивает полное прилегание к полу, а ячейки EVA не разрушаются под давлением и не скользят под ногой.

Совмещение в новой линейке продукции Euromat3d двух надежных современных технологий позволило производителю создать максимально комфортный вариант автомобильного коврика. В зимнее время он не даст талой воде растекаться по салону, а в теплый сезон года соберет всю пыль и песок с вашей обуви.

Дополнительные преимущества ковриков EVA на основеEuromat3d


Кроме уже описанных специфических свойств структуры и покрытия EVA на автомобильных ковриках ЕВРОМАТ, существуют и преимущества, которые многие автовладельцы оценивают уже в процессе использования продукции. Разработчики внимательно изучили запросы пользователей и создали аксессуары с дополнительным эффектом.

Основа ковриков Euromat3d исключает перемещение по мокрому и подмерзшему полу салона. Коврик не попадет под педали и не создаст проблем с безопасностью. В ячейках структуры EVA собирается снег, частички льда, талая и дождевая вода с прочими загрязнениями. Все это не проникает дальше и не разносится по салону.

Простота уборки и безопасность использования

Уборка в машине упрощается — достаточно вытащить коврик и вытрясти его в вертикальном положении. Все содержимое ячеек выпадет. В зимнее время материал EVA не разрушается от перепадов температур и замерзания воды, он минимально чувствителен к воздействию типичных дорожных загрязнений. Металлический или полимерный подпятник прочно удерживает вашу ногу на поверхности коврика EVA Euromat3d и не дает ей соскользнуть с педали.

Интеграция технологии EVA со структурой Euromat3d оказалась тем решением, которого ждали аккуратные и внимательные автовладельцы. Комфорт и чистота в салоне вашего авто поддерживаются на достойном уровне. Приобрести ковры можно на сайте производителя – http://euromat3d.com/

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По материалам: okuzove

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