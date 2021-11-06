Новый трейлер Halo Infinite показывает, как создавался крюк-кошка для Мастера Чифа





Одно из заметных нововведений в арсенале Мастера Чифа в Halo Infinite, которое можно было видеть по геймплейным демонстрациям сюжетной кампании игры, это крюк-кошка. Он даст возможность быстро перемещаться и уничтожать врагов. Известно, что при попадании крюком в разных врагов, можно ожидать разные действия. К примеру, при попадании в брута, игрок к нему подтянется, а охотник отразит крюк. Кроме того, крюк можно будет развивать по мере прохождения кампании.

Процессу созданию крюка для Мастера Чифа посвятили отдельный трейлер, который сегодня был опубликован. В описании к трейлеру указано следующее:

В разгар конфликта между Человеком и Ковенантом гражданский инженер построил прототип для быстрого массового манипулирования тяжелыми объектами; устройство, которое, как она надеялась, ККОН примет и включит в боевой арсенал.

Ниже можно посмотреть этот трейлер.

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