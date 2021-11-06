Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Наступает новый день. За окном суббота. Нумерологи рассказали, в тени какого числа пройдет этот день и что нам это сулит в разных сферах жизни.

Это идеальный день для уборки, и не только потому что сегодня суббота. Числа располагают к наведению порядка. Для повышения эффективности можете воспользоваться советами Мари Кондо, которые помогут вам разобраться не только с проблемами в доме, но и в жизни в целом.

Число-покровитель 6 ноября 2021 года

Сегодня 6 число 11 месяца 2021 года и шестой по счету день недели. Складываем все эти цифры, чтобы узнать, какое число будет в этот день управлять нашей жизнью: 6+1+1+2+0+2+1+6=19. 1+9=10. 1+0=1.

У Единицы, которая правит миром в эту субботу, довольно необычный характер. Это число неразрывно связано с общением, любовью, отношениями, дружбой. Если заниматься чем-то важным, то бок о бок с близкими людьми. Сегодня можно и даже нужно начинать делать что-то новое. Это идеальный день для поиска дружбы и любви. Главным символом этого яркого и необычного дня становится колесо, ведь нам достаточно лишь определиться с направлением и сделать первый шаг, чтобы дела пошли как по маслу.





События 6 ноября из прошлого

События из прошлого могут пролить свет на настоящее.

6 ноября 1923 года — Краковское восстание в Польше. Люди могут объединяться в группы ради достижения своих целей. Единица это одобряет.

6 ноября 1982 года были открыты две станции Киевского метрополитена. В этот же день, но в 1985 году была открыта станция метро в Московском метрополитене. Это отличный день для презентаций, а также для того, чтобы поделиться с людьми своими достижениями и результатами проделанной работы.

6 ноября 2012 года был переизбран на второй срок президент США Барак Обама. Люди сегодня склонны доверять друг другу.

Советы нумерологов на эту субботу

Внимательно следите за реакцией людей на ваши действия. Если кому-то не понравится то, что вы делаете или говорите, лучше остановиться и задуматься, не делаете ли вы действительно этому человеку больно.

Нумерологи советуют не воспринимать всё слишком близко к сердцу. Трудности этого дня призваны помочь нам стать успешнее в будущем.

На любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Единица поможет нам в поисках любви, ведь это число единения, доброты и тепла.

Людям будет не свойственно демонстрировать фальшивые чувства, но если кто-то решит притвориться вашим другом или товарищем, вы это сразу поймете.

Старайтесь не делать то, что точно не входит в ваши планы. Экономьте силы и время сегодня, посвящая себя только тому, что действительно важно.

Энергия, подпитываемая Единицей, отлично подходит для посещения новых мест и дальних поездок. Не сидите дома, если не хотите стать аутсайдером.

Нумерологи советуют вернуться к идеям, которые вдохновляли вас ранее. К примеру, если вы хотели начать играть на гитаре, но не было на это времени и денег, попробуйте заняться этим сейчас, если ситуация изменилась.

Талисманы удачи на 6 ноября

Гелиотроп. Если на вашем пути появятся трудности, данный камень-талисман поможет их преодолеть. Он обострит вашу интуицию и даст силы для выполнения любых обязанностей.

Золотые и платиновые украшения. Золото и платина — самые полезные металлы сегодня. Если вы хотите, чтобы вас не покидала мотивация, наденьте золотое кольцо. Если вам нужно немного уверенности, воспользуйтесь изделиями из платины.