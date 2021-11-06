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Объявлено, в какое время Age of Empires 4 станет доступна в России

Объявлено, в какое время Age of Empires 4 станет доступна в России


Релиз Age of Empires 4 состоится по всему миру уже завтра – 28 октября. Как это обычно бывает для крупных релизов, разработчики сообщают точное время выхода проекта, и в России игроки смогут играть в Age of Empires 4 с 18:00 по московскому времени. Сразу после релиза игра Age of Empires 4 будет доступна в подписке Game Pass на PC.


Напомним, что Age of Empires 4 получила высокие оценки от критиков, которые уже успели опробовать проект. Журналисты отмечают, что Age of Empires 4 – это хорошее продолжение легендарной серии. К минусам игры относят не самое большое количество контента на старте и скучную одиночную кампанию. В остальном, это отличная RTS, ее рейтинг на Metacritic сейчас на уровне в 83 балла из 100.

Сегодня появилась информация, что разработчики Age of Empires 4 после выхода проекта на PC постараются адаптировать игру к релизу на консолях Xbox. Но официально пока версии для приставок не анонсированы.

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По материалам: newxboxone

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