Официально: Edge of Eternity доберется до Xbox в начале 2022 года





В рамках мероприятия French Direct Showcase разработчики игры Edge of Eternity анонсировали версии для игровых консолей. Edge of Eternity доберется до приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 в первом квартале 2021 года.

Напомним, что уже несколько месяцев игра от студии Studio Midgar доступна на PC. И для PC-версии проекта готовится крупный апдейт. Разработчики показали трейлер обновления 1.1 для игры Edge of Eternity, который можно видеть ниже. Как отмечают создатели проекта, игроков ждет масса нового контента — от квестов до монстров и заклинаний, поправят и баланс.

На приставках игра Edge of Eternity выйдет сразу со всеми актуальными обновлениями.

Edge of Eternity — это одиночное RPG с пошаговыми боями.