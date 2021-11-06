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Официально: Edge of Eternity доберется до Xbox в начале 2022 года

Официально: Edge of Eternity доберется до Xbox в начале 2022 года


В рамках мероприятия French Direct Showcase разработчики игры Edge of Eternity анонсировали версии для игровых консолей. Edge of Eternity доберется до приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 в первом квартале 2021 года.

Напомним, что уже несколько месяцев игра от студии Studio Midgar доступна на PC. И для PC-версии проекта готовится крупный апдейт. Разработчики показали трейлер обновления 1.1 для игры Edge of Eternity, который можно видеть ниже. Как отмечают создатели проекта, игроков ждет масса нового контента — от квестов до монстров и заклинаний, поправят и баланс.


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На приставках игра Edge of Eternity выйдет сразу со всеми актуальными обновлениями.

Edge of Eternity — это одиночное RPG с пошаговыми боями.

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По материалам: newxboxone

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