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"Он старше меня": Лобода впервые рассказала о возлюбленном-миллиардере, показав кольцо от него

"Он старше меня": Лобода впервые рассказала о возлюбленном-миллиардере, показав кольцо от него

39-летняя Светлана Лобода высказалась в YouTube-шоу "Экзамен" о своем любимом мужчине. Звезда поделилась своими эмоциями от общения с ним, впервые рассказав об избраннике, сообщает "Комсомольская правда".

"Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой", - заявила певица.

По словам Светланы Лободы, они оба все время работают над своими отношениями и стараются чаще быть вдвоем.- 

Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю - в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: "Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха". Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним.

При этом Светлана Лобода показала во время эфира кольцо на пальце, отметив, что его ей подарил избранник. "Нет, не помолвочное. Просто подарок", - сказала звезда.

Как отмечает издание, СМИ узнали, что певица несколько лет живет со своим гражданским мужем, который является миллиардером. 

Сама Светлана Лобода не комментирует данные слухи, но всегда отмечает, что она любима и счастлива. 

По данным источника, предполагаемый возлюбленный артистки является армянином по национальности, который родился на Украине, как и сама Лобода.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на портал "Страна.ua", Светлана Лобода отдыхала в мае на Кипре с армянским миллиардером по имени Артур, отмечавшим свое 50-летие в роскошном отеле.

По данным СМИ, предприниматель является владельцем компании, производящей подсолнечное масло, и собственником популярного бизнес-издания на Украине. Кроме того, он основал компанию, владеющую недвижимостью, а также сетью duty-free магазинов в ряде стран СНГ.

"Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур. Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его личном самолете. Но он не отец Тильды. Его еще не было рядом, когда Света ее родила", — заявил бывший организатор гастролей Лободы Стас Пшеницын.

Как писал NEWSTES, ранее выпуклый лобок Лободы высмеяли в Сети.

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По материалам: uposters.ru

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